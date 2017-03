Down sendromlu Ã§ocuklar

14:15, 21 Mart 2017 Salı

Down sendromlu çocuklar "Farkındalık" için koştu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından "+1 Farkla Koşuyoruz" etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinlikte konuşan Tekirdağ Büyükşehir Başkanı Kadir Albayrak, down sendromlu çocuklarda normal gelişim gösteren bireylerden bir fazla, yani 47 kromozom bulunduğunu söyledi.

Başkan Albayrak, farklı olmanın normal bir şey olduğunu ve down sendromlu çocukların toplumdan dışlanmaması gerektiğini vurguladı.

21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü olması dolayısıyla farklı etkinlikler gerçekleştirildiğini aktaran Albayrak, "Onlar acıma duygusu gelişmiş, çıkarcılık, bencillik gibi duyguları olmayan, karşılıksız seven, yalan söylemeyen ve sadece sevilmeyi hak eden bireylerdir. Onlarla hayat daha anlamlı, daha renkli ve eğlencelidir. Down sendromlu bireylerin sevgileri sonsuz, saf ve gerçektir. Onlar bizi karşılıksız sever." diye konuştu.

Konuşmaların ardından yaklaşık 40 down sendromlu çocuk "+1 Farkla Koşuyoruz" sloganı ile 47 metrelik farkındalık koşusuna katıldı.

Eğlenceli anların yaşandığı koşuda çocuklar finiş çizgisini ailelerinin elinden tutarak geçti.

Farklı sivil toplum örgütlerinin de destek verdiği etkinlikte çocuklar şarkılar söyleyerek balon uçurdu.

Program sonunda farkındalık koşusunda katılan tüm down sendromlu çocuklara madalya verildi.