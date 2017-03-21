14:15, 21 Mart 2017 SalÄ±

Down sendromlu Ã§ocuklar "FarkÄ±ndalÄ±k" iÃ§in koÅŸtu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

DÃ¼nya Down Sendromu FarkÄ±ndalÄ±k GÃ¼nÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla TekirdaÄŸ BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi tarafÄ±ndan "+1 Farkla KoÅŸuyoruz" etkinliÄŸi gerÃ§ekleÅŸtirildi.

Etkinlikte konuÅŸan TekirdaÄŸ BÃ¼yÃ¼kÅŸehir BaÅŸkanÄ± Kadir Albayrak, down sendromlu Ã§ocuklarda normal geliÅŸim gÃ¶steren bireylerden bir fazla, yani 47 kromozom bulunduÄŸunu sÃ¶yledi.

BaÅŸkan Albayrak, farklÄ± olmanÄ±n normal bir ÅŸey olduÄŸunu ve down sendromlu Ã§ocuklarÄ±n toplumdan dÄ±ÅŸlanmamasÄ± gerektiÄŸini vurguladÄ±.

21 Mart Down Sendromu FarkÄ±ndalÄ±k GÃ¼nÃ¼ olmasÄ± dolayÄ±sÄ±yla farklÄ± etkinlikler gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸini aktaran Albayrak, "Onlar acÄ±ma duygusu geliÅŸmiÅŸ, Ã§Ä±karcÄ±lÄ±k, bencillik gibi duygularÄ± olmayan, karÅŸÄ±lÄ±ksÄ±z seven, yalan sÃ¶ylemeyen ve sadece sevilmeyi hak eden bireylerdir. Onlarla hayat daha anlamlÄ±, daha renkli ve eÄŸlencelidir. Down sendromlu bireylerin sevgileri sonsuz, saf ve gerÃ§ektir. Onlar bizi karÅŸÄ±lÄ±ksÄ±z sever." diye konuÅŸtu.

KonuÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan yaklaÅŸÄ±k 40 down sendromlu Ã§ocuk "+1 Farkla KoÅŸuyoruz" sloganÄ± ile 47 metrelik farkÄ±ndalÄ±k koÅŸusuna katÄ±ldÄ±.

EÄŸlenceli anlarÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± koÅŸuda Ã§ocuklar finiÅŸ Ã§izgisini ailelerinin elinden tutarak geÃ§ti.

FarklÄ± sivil toplum Ã¶rgÃ¼tlerinin de destek verdiÄŸi etkinlikte Ã§ocuklar ÅŸarkÄ±lar sÃ¶yleyerek balon uÃ§urdu.

Program sonunda farkÄ±ndalÄ±k koÅŸusunda katÄ±lan tÃ¼m down sendromlu Ã§ocuklara madalya verildi.