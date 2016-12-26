GÃ¼ncelleme: 14:34, 21 Mart 2017 SalÄ±

DÃ¼nyanÄ±n en zengin ismi bu yÄ±l da deÄŸiÅŸmedi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Amerikan iÅŸ dÃ¼nyasÄ± dergisiÂ ForbesÂ son sayÄ±sÄ±nda dÃ¼nyanÄ±nÂ en zenginleri listesini yayÄ±mladÄ±.

Microsoft'un kurucusu AmerikalÄ± iÅŸ adamÄ±Â Bill Gates, geÃ§en yÄ±l 75 milyar dolar olan kiÅŸisel servetini bu yÄ±l 86 milyar dolara Ã§Ä±kararak listede bir kez daha birinci sÄ±rada yer aldÄ±. Son dÃ¶rt yÄ±ldÄ±r zirveyi kimseye kaptÄ±rmayan Gates, 1994'ten bu yana bulunduÄŸu listede 18. kez en tepede yer aldÄ±.

Gates'i 75,6 milyar dolar kiÅŸisel varlÄ±ÄŸÄ±yla AmerikalÄ± yatÄ±rÄ±mcÄ± Warren Buffet'in izlediÄŸi listede, Amazon'un kurucusu ve yÃ¶neticisi Jeff Bezos Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ sÄ±rada yer aldÄ±.

LÄ°STEDE Ä°LK 10'A ABD'LÄ° YATIRIMCILAR DAMGASI

Silicon Vadisi'nin Ã¶nde gelen isimlerinden, Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg 56 milyar dolarlÄ±k servetiyle beÅŸinci sÄ±rada, Oracle'Ä±n sahibi Larry Ellison da 52,2 milyar dolarlÄ±k servetiyle listede yedinci sÄ±rada kendilerine yer buldular.

AmerikalÄ± sanayiciler Charles ve David Koch kardeÅŸler 48,3'er milyar dolarlÄ±k servetleriyle listede 8. sÄ±rayÄ± paylaÅŸtÄ±lar.

Finansal hizmetler sektÃ¶rÃ¼nde faaliyet gÃ¶steren Michael Bloomberg de 47,3 servetiyle ilk onda yer aldÄ±.

Ä°spanyol hazÄ±r giyim markasÄ±nÄ±n kurucusu Amancio Ortega 71,3 milyar dolarlÄ±k servetiyle listeye 4. sÄ±radan girerken 6. sÄ±radaki MeksikalÄ± iÅŸ adamÄ± Carlos Slim Helu, ilk ona ABD dÄ±ÅŸÄ±ndan giren bir diÄŸer isim oldu.

DÃœNYANIN EN ZENGÄ°NÄ°

KadÄ±nlarda, FransÄ±z kozmetik firmasÄ± L'Oreal'in en bÃ¼yÃ¼k ortaÄŸÄ±Â Liliane BettencourtÂ 39,5 milyar dolarlÄ±k servetiyle listede 14. sÄ±rada yer bulurken listede en Ã¼st sÄ±rada yer alan kadÄ±n yatÄ±rÄ±mcÄ± oldu.

TRUMP'UN DÃœÅžÃœÅžÃœ

KasÄ±m 2016'da yapÄ±lan baÅŸkanlÄ±k seÃ§imlerinde ABD'nin yeni baÅŸkanÄ± seÃ§ilen iÅŸ adamÄ±Â Donald Trump, dÃ¼nyanÄ±n en etkili isimlerinden biri haline geldi ancak kiÅŸisel servetiyle aynÄ± ivmeyi yakalayamadÄ±.

Forbes'un hesaplamasÄ±na gÃ¶re, Trump'Ä±n serveti geÃ§en yÄ±ldan bu yana 1 milyar dolarlÄ±k kayÄ±pla 3,5 milyar dolara geriledi. ABD BaÅŸkanÄ±, bu kayÄ±pla listede 220 basamak birden gerileyerek 544. sÄ±rada yer aldÄ±.

Bu arada gayrimenkul yatÄ±rÄ±mlarÄ±yla Ã¶ne Ã§Ä±kan Trump'Ä±n New York emlak sektÃ¶rÃ¼nde yaÅŸanan daralma nedeniyle kayba uÄŸradÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

MÄ°LYARDER PATLAMASI

Forbes listesindeki milyarder sayÄ±sÄ± geÃ§en yÄ±l bin 810 iken bu yÄ±l 2 bin 43'e Ã§Ä±ktÄ±. 233 kiÅŸilik artÄ±ÅŸÄ±n derginin son 31 yÄ±ldÄ±r tuttuÄŸu kayÄ±tlardaki en bÃ¼yÃ¼k artÄ±ÅŸ olduÄŸu bildirildi.

Listedeki milyarderlerin toplam servetinin ise yÃ¼zde 18'lik artÄ±ÅŸla 7,67 trilyona ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

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