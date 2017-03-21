Rusya ile BatÄ± arasÄ±ndaki gerilim silahlanmaya yansÄ±dÄ±

BatÄ± Ã¼lkelerininÂ Rusya'dan kaynaklanan tehdit algÄ±larÄ±ndaki artÄ±ÅŸ hem Avrupa BirliÄŸini (AB) hem deÂ NATO'yu alarma geÃ§irdi.
AB istatistik kurumu Eurostat'a gÃ¶re, Ã¼ye Ã¼lkelerin savunma harcamalarÄ±nda 2002 ve 2015 yÄ±llarÄ± arasÄ±ndaki dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸÃ¼n ardÄ±ndan NATO'nun sÃ¼rekli savunma harcamalarÄ±nda artÄ±ÅŸa gidilmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ± geÃ§en sene etkili oldu.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, savunma harcamalarÄ±nda kesintilerinin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± uzun yÄ±llarÄ±n ardÄ±ndan geÃ§en ÅŸubat ayÄ±nda yeni bir aÅŸamaya geÃ§ildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±. Stoltenberg, NATO'nun AvrupalÄ± Ã¼yelerinin bir kÄ±smÄ± ile Kanada'nÄ±n savunma harcamalarÄ±nÄ± geÃ§en yÄ±l yÃ¼zde 3,8 artÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.Â
Almanya ise bu yÄ±l savunma harcamasÄ±nÄ± yÃ¼zde 6,8 artÄ±rmayÄ± planlÄ±yor.
MoskovaÂ hÃ¼kÃ¼metinin 2014'te Ukrayna krizine mÃ¼dahalesi ve KÄ±rÄ±m'Ä±n yasa dÄ±ÅŸÄ± ilhakÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra BaltÄ±k Ã¼lkelerinin hava, kara ve deniz sahalarÄ±na yÃ¶nelik ihlalleri bÃ¶lge Ã¼lkelerinde, NATO'da ve BatÄ±lÄ± Ã¼lkelerde tedirginliÄŸi arttÄ±rÄ±yor.
Ã–te yandan Rusya'nÄ±n, 1990'lÄ± yÄ±llardan bu yana en fazla savunma harcamasÄ± yapan Ã¼lkeler listesinin ilk 5'inde yer almasÄ± tehdit algÄ±sÄ±nÄ± arttÄ±rÄ±yor. Ä°ngiliz analiz ÅŸirketi "Jane's Defence Budget" verilerine gÃ¶re, Rusya, 2016'da da en fazla savunma harcamasÄ± yapan Ã¼lkeler listesinde 6. sÄ±rada yer alÄ±yor.
ABD, 523,9 milyar dolarla dÃ¼nyada en fazla savunma harcamasÄ± yapan Ã¼lke konumunda. ABD'nin yeni baÅŸkanÄ± Donald Trump, bu harcamayÄ± daha da artÄ±rma niyetinde.Â
NATO savunma harcamalarÄ±na en fazla katkÄ±da bulunan ABD, 2016â€™da GSYHâ€™sinin yÃ¼zde 3,61â€™ini savunma harcamalarÄ±na ayÄ±rdÄ±.
BM Suriye Ã–zel Temsilcisi Mistura, Suriye konulu Cenevre 5 gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri Ã¶ncesi Ankara'yÄ± ziyaret edecek
AB Konseyi BaÅŸkanÄ± Tusk, AB liderlerinin 29 Nisanâ€™da Ä°ngiltereâ€™nin ABâ€™den ayrÄ±lmasÄ± sÃ¼recinde mÃ¼zakere pozisyonunun belirleneceÄŸi zirve dÃ¼zenleyeceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
Rusya ile BatÄ± arasÄ±nda 2014'teki Ukrayna krizinin ardÄ±ndan ekonomik ve siyasi alanda gerilen iliÅŸkiler, silahlanma ve savunma harcamalarÄ±na da yansÄ±dÄ±
Microsoft'un kurucusu Gates, Forbes'un dÃ¼nyanÄ±n en zenginleri listesinde bu yÄ±l da zirvede yer aldÄ±
Bulgaristan sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ± Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nda bir grup, araÃ§larÄ±n Ã¼lkeye giriÅŸini engellemek amacÄ±yla eylem yaptÄ±.
Hindistan'da Ganj ve Yamuna nehirlerine "insan" statÃ¼sÃ¼ verildi. Yeni yasal "gerÃ§ek kiÅŸi" statÃ¼sÃ¼yle, Hint halkÄ±nÄ±n kutsal saydÄ±ÄŸÄ± iki nehri kirletmek bir insana zarar vermekle aynÄ± yasal yaptÄ±rÄ±ma tabi olacak
Papa Francis, 1994 yÄ±lÄ±nda Ruanda'da yaÅŸanan katliamda kilisenin 'gÃ¼nahlarÄ± ve baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±klarÄ±' iÃ§in Ã¶zÃ¼r diledi.
BirleÅŸmiÅŸ Milletler BatÄ± Asya Ekonomik ve Sosyal Komisyonunun (ESCWA) raporunda, "Ä°srail, insanlÄ±ÄŸa karÅŸÄ± suÃ§ iÅŸliyor, tÃ¼m Filistinlilere yÃ¶nelik Ä±rk ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± yapÄ±yor ve uluslararasÄ± hukuka aykÄ±rÄ± politikalar uyguluyor." ifadeleri kullanÄ±ldÄ±
Ä°srail askerlerinin BatÄ± Åžeria'da 12 Filistinliyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Ä°srail askerleri, BatÄ± Åžeria'da Hamas mensubu Filistin Yasama Meclisi milletvekili Muhammed et-Tal'Ä± gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Amerikan hÃ¼kÃ¼metinin OrtadoÄŸu ve Afrika'da 10'u aÅŸkÄ±n Ã¼lkenin havayolu ÅŸirketlerine ABD uÃ§uÅŸlarÄ±nda yolcu kabininde elektronik cihaz taÅŸÄ±nmasÄ±nÄ±n yasaklanmasÄ± talimatÄ± verdiÄŸi Ã¶ne sÃ¼rÃ¼ldÃ¼
Tayvan, Chungshan Bilim ve Teknoloji EnstitÃ¼sÃ¼ ile CSBC Corp. adlÄ± ÅŸirket tarafÄ±ndan ortaklaÅŸa kendi denizaltÄ±sÄ±nÄ± Ã¼retileceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
Meksika'da geÃ§en hafta bir toplu mezardan Ã§Ä±karÄ±lan 250 kafatasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan aynÄ± bÃ¶lgede farklÄ± bir toplu mezardan 47 kafatasÄ± Ã§Ä±karÄ±ldÄ±
OrtadoÄŸu'da gÃ¼venlik ve tehdit sorunlarÄ±nÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ iÃ§in biraraya gelen Al Sharq Forumu katÄ±lÄ±mcÄ± Ã¼lkeleri bÃ¶lgelerindeki tehdit ve gÃ¼venlik konularÄ±nda hem kendi iÃ§ siyasetlerinde hem de Ã¼lkelerinde bulunan dÄ±ÅŸ gÃ¼Ã§lerin ne derece gÃ¼venlik oluÅŸturduÄŸunu tartÄ±ÅŸtÄ±
Eski IRA komutanÄ±nÄ±n sabah saatlerinde Derry kentindeki Altnagelvin hastanesinde Ã¶ldÃ¼
Emekli Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Aden, ABD GÃ¼mrÃ¼k ve SÄ±nÄ±r GÃ¼venliÄŸi gÃ¶revlilerince New York'ta havalimanÄ±nda 1,5 saat gÃ¶zaltÄ±nda tutulduktan sonra serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±