14:44, 21 Mart 2017 SalÄ±

Rusya ile BatÄ± arasÄ±ndaki gerilim silahlanmaya yansÄ±dÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BatÄ± Ã¼lkelerininÂ Rusya'dan kaynaklanan tehdit algÄ±larÄ±ndaki artÄ±ÅŸ hem Avrupa BirliÄŸini (AB) hem deÂ NATO'yu alarma geÃ§irdi.

AB istatistik kurumu Eurostat'a gÃ¶re, Ã¼ye Ã¼lkelerin savunma harcamalarÄ±nda 2002 ve 2015 yÄ±llarÄ± arasÄ±ndaki dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸÃ¼n ardÄ±ndan NATO'nun sÃ¼rekli savunma harcamalarÄ±nda artÄ±ÅŸa gidilmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ± geÃ§en sene etkili oldu.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, savunma harcamalarÄ±nda kesintilerinin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± uzun yÄ±llarÄ±n ardÄ±ndan geÃ§en ÅŸubat ayÄ±nda yeni bir aÅŸamaya geÃ§ildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±. Stoltenberg, NATO'nun AvrupalÄ± Ã¼yelerinin bir kÄ±smÄ± ile Kanada'nÄ±n savunma harcamalarÄ±nÄ± geÃ§en yÄ±l yÃ¼zde 3,8 artÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.Â

Almanya ise bu yÄ±l savunma harcamasÄ±nÄ± yÃ¼zde 6,8 artÄ±rmayÄ± planlÄ±yor.

RUSYA'NIN BÃ–LGESEL POLÄ°TÄ°KALARI

MoskovaÂ hÃ¼kÃ¼metinin 2014'te Ukrayna krizine mÃ¼dahalesi ve KÄ±rÄ±m'Ä±n yasa dÄ±ÅŸÄ± ilhakÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra BaltÄ±k Ã¼lkelerinin hava, kara ve deniz sahalarÄ±na yÃ¶nelik ihlalleri bÃ¶lge Ã¼lkelerinde, NATO'da ve BatÄ±lÄ± Ã¼lkelerde tedirginliÄŸi arttÄ±rÄ±yor.

Ã–te yandan Rusya'nÄ±n, 1990'lÄ± yÄ±llardan bu yana en fazla savunma harcamasÄ± yapan Ã¼lkeler listesinin ilk 5'inde yer almasÄ± tehdit algÄ±sÄ±nÄ± arttÄ±rÄ±yor. Ä°ngiliz analiz ÅŸirketi "Jane's Defence Budget" verilerine gÃ¶re, Rusya, 2016'da da en fazla savunma harcamasÄ± yapan Ã¼lkeler listesinde 6. sÄ±rada yer alÄ±yor.

ABD HARCAMAYI ARTIRIYOR

ABD, 523,9 milyar dolarla dÃ¼nyada en fazla savunma harcamasÄ± yapan Ã¼lke konumunda. ABD'nin yeni baÅŸkanÄ± Donald Trump, bu harcamayÄ± daha da artÄ±rma niyetinde.Â

NATO savunma harcamalarÄ±na en fazla katkÄ±da bulunan ABD, 2016â€™da GSYHâ€™sinin yÃ¼zde 3,61â€™ini savunma harcamalarÄ±na ayÄ±rdÄ±.