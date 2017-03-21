14:52, 21 Mart 2017 SalÄ±

UluslararasÄ± TarÄ±m FuarÄ± Konya'da aÃ§Ä±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃœYAP Konya UluslararasÄ± Fuar Merkezi'ndeki 15. TarÄ±m, TarÄ±msal Mekanizasyon ve Tarla Teknolojileri FuarÄ±'nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nda konuÅŸan BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± TuÄŸrul TÃ¼rkeÅŸ, Ã§iftÃ§ininin alÄ±n terinin toprakla yoÄŸrularak yaptÄ±ÄŸÄ± Ã¼retimin, TÃ¼rkiye'nin geleceÄŸi iÃ§in Ã§ok kÄ±ymetli ve stratejik olduÄŸunu vurguladÄ±.

TarÄ±mda bir Ã¼lkenin kendi kendine yetebiliyor olmasÄ±nÄ±n, baÅŸka sanayilerdeki durumdan Ã§ok farklÄ± olduÄŸuna iÅŸaret eden TÃ¼rkeÅŸ, her sektÃ¶rde talebin karÅŸÄ±lanamadÄ±ÄŸÄ± durumlarda Ã¼rÃ¼nlerin baÅŸka pazarlardan ithal edilebileceÄŸini ancak tarÄ±mÄ±n topraÄŸa ve tabiata baÄŸlÄ± olmasÄ± sebebiyle Ã¼retimdeki dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸÃ¼n kÃ¼resel Ã¶lÃ§ekli olacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Bu sebeple 2023 hedeflerine ulaÅŸmak isteyen TÃ¼rkiye'nin dÃ¼nya gÄ±da piyasasÄ±nÄ±n dalgalanmalarÄ±na ve kÃ¼resel ÅŸoklarÄ±na, kendi milli tarÄ±m Ã¼retimiyle karÅŸÄ± koyabilmesi gerektiÄŸini anlatan TÃ¼rkeÅŸ, bunun yegane yolunun da kendi kendine yetebilmekten geÃ§tiÄŸine dikkati Ã§ekti.

TÃ¼rkeÅŸ, tek baÅŸÄ±na bu hedefin dahi TÃ¼rkiye iÃ§in yetersiz olduÄŸunu dile getirerek, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"BugÃ¼n TÃ¼rk sanayicisi birÃ§ok Ã¼rÃ¼nÃ¼ Ã¼retecek fabrikayÄ± kendi bilgi birikimiyle kuracak kapasiteye ulaÅŸmÄ±ÅŸ. TÃ¼rkiye'nin tarÄ±m sanayisinde baÅŸarabileceÄŸi Ã§ok daha fazla ÅŸeyler vardÄ±r. Ãœlkemiz bu sanayi ve teknoloji birikimini planlÄ± ÅŸekilde tarÄ±m sanayine yÃ¶nlendirmesiyle, kendi kendine yetmekten daha fazla yapmayÄ± baÅŸardÄ±, dahasÄ±nÄ± da baÅŸaracaktÄ±r. 2050 yÄ±lÄ±nda 10 milyara yaklaÅŸacak nÃ¼fusuyla dÃ¼nya her gÃ¼n artan gÄ±da ihtiyacÄ±nÄ±n karÅŸÄ±lanmasÄ±nda ciddi problemler yaÅŸayacaktÄ±r. TÃ¼rkiye'nin geliÅŸen tarÄ±mÄ± bu ihtiyacÄ±n karÅŸÄ±lanmasÄ±nda Ã¶nemli pay sahibi olabilir. Hem TÃ¼rkiye hem dÃ¼nya gÄ±da arzÄ± aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã¶nemli olan bu hedefe ulaÅŸmak iÃ§in Ã¼lkemizin kaynaklarÄ± ve alt yapÄ±sÄ± yeterlidir."

"YATIRIM Ä°Ã‡Ä°N SÄ°YASÄ° TUTARLILIK ÅžART"

TÃ¼rkeÅŸ, her Ã¼lkenin kalkÄ±nmasÄ± iÃ§in yatÄ±rÄ±mÄ±n ÅŸart olduÄŸunu belirterek, yatÄ±rÄ±m iÃ§in de siyasi tutarlÄ±lÄ±k ve adaletin, su ile gÃ¼neÅŸ gibi olduÄŸunu sÃ¶yledi.

Bu iki temel ihtiyacÄ±n karÅŸÄ±lanmadÄ±ÄŸÄ± taktirde topraklarÄ±n Ã§orak kalacaÄŸÄ±nÄ± dile getiren TÃ¼rkeÅŸ, "Milli sermayemiz ne kadar gÃ¼Ã§lÃ¼ de olsa yeni pazarlarla yeni teknolojiler saÄŸlayacak yabancÄ± yatÄ±rÄ±mcÄ±lar her daim ekonomimize canlÄ±lÄ±k getirecektir. Politik istikrar ve uluslararasÄ± normlarda Ã§alÄ±ÅŸan bir adelet sistemi ise yabancÄ± yatÄ±rÄ±mcÄ± iÃ§in olmazsa olmazdÄ±r." diye konuÅŸtu.

BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± TÃ¼rkeÅŸ, bu ortam saÄŸlanmadÄ±ÄŸÄ±nda yabancÄ± yatÄ±rÄ±mcÄ± yatÄ±rÄ±m yapmayacaÄŸÄ±nÄ±, hatta Ã¼lkedeki var olan yatÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ± da sonlandÄ±rabileceÄŸine iÅŸaret ederek, ÅŸu deÄŸerlendirmeyi yaptÄ±:

"OylayacaÄŸÄ±mÄ±z bu anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi uzun vade daha Ã¶nce yaÅŸanan siyasi Ã§alkantÄ±larÄ±n Ã¼lkemize verdiÄŸi zararlarÄ± gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde bulundurarak bir daha yaÅŸanmamasÄ± iÃ§in bir Ã§Ã¶zÃ¼mdÃ¼r. TÃ¼rkiye Cumhuriyeti'nin sahip olduÄŸu maddi ve manevi kaynaklarla geliÅŸmiÅŸlik Ã¶lÃ§eÄŸinde daha iyi bir yeri hak ettiÄŸi aÅŸikardÄ±r. Fakat mevcut sistemdeki yÃ¶netim karmaÅŸasÄ± yaratan durumlar, dÃ¶nem dÃ¶nem siyasi krizleri ortaya Ã§Ä±karmÄ±ÅŸtÄ±r. Bu krizler ise daha derin ekonomik ve sosyal kayÄ±plara yol aÃ§mÄ±ÅŸtÄ±r. Milletimize 16 Nisan'da bunu deÄŸiÅŸtirmek iÃ§in sÃ¶z hakkÄ± veriyoruz. HalkÄ±mÄ±zÄ±n da oyunu istikrar ve kalkÄ±nmaya 'evet' ÅŸeklinde kullanacaÄŸÄ±na da inancÄ±mÄ±z tam. Åžimdi aklÄ±nÄ±za 'herÅŸeyi bu manaya' baÄŸlÄ±yorsunuz gibi bir fikir gelebilir ama bu gerÃ§ekten Ã§ok Ã¶nemlidir. Bir Ã¼lkede belli bir hukuk dÃ¼zeni ve yÃ¶netim istikrarÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nda topraktan Ã¼rÃ¼n alÄ±rsÄ±n ama ondan sonra onu pazarlayana kadar kÄ±rk tane sÄ±kÄ±ntÄ±yla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalÄ±rsÄ±n. Ä°ÅŸte biz bu yeni dÃ¶nemde bu problemleri aÅŸmak, problemlerin Ã¼stesinden gelmek iÃ§in bu gayretleri yapÄ±yoruz. "

HEDEF 300 BÄ°N ZÄ°YARETÃ‡Ä°

TÃœYAP Fuar ve FuarcÄ±lÄ±k Hizmetleri Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Ä°lhan ErsÃ¶zlÃ¼ ise Konya TarÄ±m FuarÄ±'nÄ±n kendi konusunda TÃ¼rk tarÄ±m sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n gururu olduÄŸunu sÃ¶yledi.

TÃ¼rkiye'de farklÄ± ÅŸehirlerde tarÄ±m ve haycancÄ±lÄ±k konusunda fuarlar gerÃ§ekleÅŸtiÄŸini anlatan ErsÃ¶zlÃ¼, "Bu fuarlar iÃ§erisinde katÄ±lÄ±m, kapladÄ±ÄŸÄ± metrekare, yurt iÃ§i ve yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan gelen yÃ¼zbinlerce ziyaretÃ§isiyle Konya TarÄ±m FuarÄ± sektÃ¶rÃ¼n en bÃ¼yÃ¼k tarÄ±m fuarÄ±dÄ±r. AynÄ± zamanda Ä°talya, Almanya ve Fransa ile beraber Avrupa'nÄ±n en Ã¶nemli 4. bÃ¼yÃ¼k fuarÄ±ndan bir haline gelmiÅŸtir. 300 bin ziyaretÃ§iyi buraya getirmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandÄ±.

TÃ¼rkiye TarÄ±m Alet ve Makineleri Ä°malatÃ§Ä±larÄ± BirliÄŸi (TARMAKBÄ°R) YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Åženol Ã–nal da tohumu, gÃ¼bre ile ilacÄ± toprak ve bitkiyle buluÅŸturacak olan son teknolojiye sahip tarÄ±m makinalarÄ±nÄ±n kullanÄ±mÄ±na Ã¶nem verilmesi gerektiÄŸini vurguladÄ±.

MakinalarÄ±n giderek daha kapasiteli ve akÄ±llÄ± hale geldiÄŸini aktaran Ã–nal, "YatÄ±rÄ±mlarÄ±n altÄ±nda kalkabilmemiz iÃ§in Ã¼lkemizin kÄ±sa, orta ve uzun vadede tarÄ±msal mekanizasyon yÃ¶netim ve destekleme politikasÄ± oluÅŸturulmasÄ± noktasÄ±nda bir paydaÅŸ olarak bizden istenilen katkÄ±yÄ± sunmaya hazÄ±r olduÄŸumuzu ifade etmek isterim." dedi.

TÃœRKEÅž'TEN HOLLANDA'YA 'LALE' GÃ–NDERMESÄ°

KonuÅŸmalarÄ±n tamamlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan TÃ¼rkeÅŸ ve protokol Ã¼yeleri, fuarÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdi.

Beraberindekilerle standlarÄ± gezen TÃ¼rkeÅŸ, lalelerin sergilendiÄŸi standa uÄŸradÄ±. Burada TÃ¼rkeÅŸ, "Bunlar orijinal TÃ¼rk lalesi deÄŸil mi? Orijinali yani. BaÅŸka Ã¼lkelerin yaptÄ±ÄŸÄ± gibi taklit ve Ã§alma deÄŸil. Bunlar TÃ¼rk lalesidir. Hollanda gibi aÅŸÄ±rma deÄŸildir." diye konuÅŸtu.

TuÄŸrul TÃ¼rkeÅŸ, daha sonra fuarda sergilenen bir traktÃ¶re bindi. TraktÃ¶rÃ¼ inceleyen TÃ¼rkeÅŸ, yetkililerden bilgi aldÄ±.

Programa, Konya Valisi Yakup Canbolat, BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Tahir AkyÃ¼rek, Ticaret OdasÄ± BaÅŸkanÄ± SelÃ§uk Ã–ztÃ¼rk, Sanayi OdasÄ± BaÅŸkanÄ± MemiÅŸ KÃ¼tÃ¼kcÃ¼, milletvekilleri ve Ã§ok davetli kiÅŸi katÄ±ldÄ±.