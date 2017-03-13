AB liderlerinden Brexit zirvesi

Al Sharq Forumu'nda dÄ±ÅŸ gÃ¼Ã§ler ve gÃ¼venlik aÃ§mazÄ±

OrtadoÄŸu'da gÃ¼venlik ve tehdit sorunlarÄ±nÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ iÃ§in biraraya gelen Al Sharq Forumu katÄ±lÄ±mcÄ± Ã¼lkeleri bÃ¶lgelerindeki tehdit ve gÃ¼venlik konularÄ±nda hem kendi iÃ§ siyasetlerinde hem de Ã¼lkelerinde bulunan dÄ±ÅŸ gÃ¼Ã§lerin ne derece gÃ¼venlik oluÅŸturduÄŸunu tartÄ±ÅŸtÄ±