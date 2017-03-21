Ruanda'nın soykırım kahramanı İsrail'in yeni müttefiki

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
The World Values Network (Dünya Değer Teşkilatı Misyonu: Siyasette, kültürde ve medyada evrensel Yahudi değerleri yaymak ve Yahudi halkı uluslara ışık tutmak) 21 Mayıs'ta, Ruanda'nın Başkanı Paul Kagame'ye Yahudi Halkıyla Olağanüstü Dostluk Ödülü'nü sunacak.
Son yıllarda, Paul Kagame İsrail ve Yahudilerin en güçlü müttefiklerinden biri olarak uluslararası arenada ön plana çıktı.
1994'te Hutu militanları ve sivillerle birlikte neredeyse bir milyon masum insan, kadın ve çocuk öldürülürken tüm dünya sessizce izledi. Soykırım, Kagame'nin liderliğindeki Tutsi direniş hareketi Ruanda Yurtsever Cephesi'nin aynı yıl orduyu yenilgiye uğratmasıyla sona erdi. Kagame'nin hâlâ iktidarda olan partisi o dönem Juvenal Habyarimana'nın müttefiki olan Fransa'nın soykırıma destek verdiğini söylüyor. O zamandan beri Kagame, soykırımın küllerinden Ruanda ulusunun Afrika kıtasında en umut verici ülkelerden biri haline gelmesine yardımcı oldu.
İSRAİL AFRİKA'DA GÖZLEMCİ STATÜSÜNDE ISRARLI
Afrika Birliği, İsrail'in gözlemci statüsü talebini üç kez reddetti.
Netanyahu, geçen yıl Afrika turu sırasında İsrail'in Afrika Birliği'nde yeniden gözlemci devlet statüsü kazanması için çaba sarfedeceklerine ilişkin net açıklamalar yaparak, "Afrika Birliği'nde gözlemci devlet statüsüne sahip olmak, bizim için çok önemli. Afrika, 54 ülkeyi kapsayan bir kıta. Afrika'nın İsrail'e yönelik bakış açısı ve uygulamalarında değişim olasılığı, İsrail'in uluslararası konumunda stratejik bir değişime yol açabilir." demişti.
İsrail 54 Afrika Birliği üye devletinden yalnızca 11'i ile diplomatik ilişkilere sahip.
FİLİSTİN VE MISIR'A KARŞI İSRAİL'İN YANINDA BİR RUANDA
Kagame'nin Yahudi halkına ve İsrail'e dostluk eylemleri, küresel bir etkiye sahip. 2014'te Ruanda, BM Güvenlik Konseyi'nin bir üyesi olarak seçilmiş ve Filistin devletinin kurulması ile ilgili öneride çekimser oy kullanmıştı. Netanyahu, Kagame'e kararından dolayı şahsen teşekkür etmişti.
Ruanda geçtiğimiz Eylül ayında Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nda, Mısır'ın İsrail'in nükleer tesislerinin uluslararası izlenmesi için çağrıda bulunduğu karara, karşı oy kullanan dört Afrika ülkesinden biriydi.
AFRİKA BİRLİĞİ’NİN KARARIYLA İSRAİL İLE İLİŞKİLER KESİLMİŞTİ
Netanyahu, 4 Temmuz’da başladığı ve 4 gün süren Afrika turunda Uganda, Ruanda, Kenya ve Etiyopya’yı ziyaret etmişti. İsrail ile Afrika ülkeleri arasında 1950’li yıllarda kurulan güçlü ilişkiler, Mısır, Suriye ve Ürdün’ün yanı sıra Batı Şeria ve Gazze topraklarının işgal edildiği 1967’deki Altı Gün Savaşları sonrasında bozulmuştu. 1973’te Mısır ile İsrail arasında yaşanan Ekim Savaşı’nın (Arap-İsrail Savaşı) akabinde Afrika Birliği’nin kararıyla, Afrika ülkeleri İsrail ile diplomatik ilişkilerini kesmişti. Ancak bazı ülkeler Mısır ile İsrail arasında 1978’de imzalanan Camp David Anlaşması’ndan sonra bu ülkeyle yeniden ilişki kurmuştu.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Bogdanov, "(Mısır-Libya sınırına asker gönderildiği yönündeki haberler) Bu doğru değil. Batı, doğu ve güneyde Libya toplumunun tüm unsurlarıyla temas halindeyiz" dedi
Ruanda Devlet Başkanı Kagame, son yıllarda İsrail ile yakınlaşmasının karşılığını önümüzdeki aylarda Yahudi Halkıyla Olağanüstü dostluk Ödülü ile pekiştirecek
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