Mistura Suriye iÃ§in Ankara'ya geliyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Suriye Ã–zel Temsilcisi Staffan de Mistura, 23 Mart'ta Cenevre'de baÅŸlayacak Suriye konulu 5. tur gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri Ã¶ncesi Ankara'da diplomatik temaslarda bulunacak.
BM Cenevre Ofisi SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Alessandra Vellucci, gÃ¼nlÃ¼k basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, 5. tur Suriye gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri ve Mistura'nÄ±n temaslarÄ±na iliÅŸkin bilgi verdi.
Vellucci, Mistura'nÄ±n 5. tur Ã¶ncesi bugÃ¼n Suudi Arabistan'Ä±n baÅŸkenti Riyad'taki temaslarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Rusya'nÄ±n baÅŸkenti Moskova ve Ankara'ya gideceÄŸini sÃ¶yledi. Mistura'nÄ±n, yarÄ±n Moskova'ya, perÅŸembe de Ankara'ya geÃ§mesi bekleniyor.
Bunun yanÄ±nda Cenevre 4'e katÄ±lan tÃ¼m taraflarÄ±n 23 Mart'ta baÅŸlayacak 5. tur gÃ¶rÃ¼ÅŸmelere de katÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± teyit ettiÄŸini aktaran Vellucci, gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde Ã¶nceki turda alÄ±nan karar doÄŸrultusunda geÃ§iÅŸ yÃ¶netimi, anayasa hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±, seÃ§imler ve terÃ¶rle mÃ¼cadele konularÄ±nÄ±n paralel ÅŸekilde ele alÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± ifade etti.
Vellucci, gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri Mistura'nÄ±n yardÄ±mcÄ±sÄ± Remzi Ezzeldin Remzi'nin baÅŸlatacaÄŸÄ±nÄ± kaydetti.
Remzi, gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin ilk gÃ¼nÃ¼nde taraflarla ikili toplantÄ±lar gerÃ§ekleÅŸtirecek.
Suriye konulu Cenevre 5 gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin 1 Nisan'a kadar devam etmesi bekleniyor.
BM Suriye Ã–zel Temsilcisi Mistura, Suriye konulu Cenevre 5 gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri Ã¶ncesi Ankara'yÄ± ziyaret edecek
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