Diyarbakır'daki dev terör operasyonu tamamlandı | FOTO

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Diyarbakır ile Bingöl arasında PKK'ya yönelik 5 Mart'ta başlatılan 7 bin güvenlik personelinin katıldığı "Bayrak-41 Şehit Jandarma Tolga Topçuoğlu Müşterek Operasyonu" sona erdi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, Kulp, Lice, Hani ilçeleri kuzeyi ile Bingöl arasında barınan ve kış üslenmesine giren, aralarında örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen PKK mensuplarının etkisiz hale getirilmesi, PKK ile yasadışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut delillerle ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek, bölgede bulunan yerleşim yerlerinde tespit edilen iş birlikçiler ve aranan şahısların yakalanması amacıyla 16 komando taburu, 742 polis özel harekat personeli ve 558 güvenlik korucusundan oluşan 7 bin güvenlik personelinin katılımıyla 5 Mart'ta saat 05.00'ten itibaren başlayan operasyonun gece başarıyla tamamlandığı bildirildi.

28 PKK'LI ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Operasyonda 27'si ölü, 1'i sağ 28 pkk'lının silah ve teçhizatlarıyla etkisiz hale getirildiği ifade edilen açıklamada, ele geçirilen silah ve mühimmatlara ilişkin şunlar kaydedildi:

"Omuzdan atılan ısıya güdümlü portatif alçak irtifa hava savunma sistemi olduğu değerlendirilen SA-18 (tetik tertibatı ile termal bataryası mevcut) Grouse füzesi, 5 M-16 piyade tüfeği 2 biksi makineli tüfek, 15 kalaşnikof piyade tüfeği, dragunov keskin nişancı tüfeği, 7 tabanca, 23 el bombası, 13 ruhsatsız av tüfeği, 2 keskin nişancı dürbünü, 61 muhtelif şarjör, 16 kütüklük, bin 817 muhtelif fişek, 3 sabit telsiz, 16 el telsizi, 33 şemsiye, 10 sırt çantası, 29 mat, 15 uyku tulumu, 21 çift mekap ayakkabı, 19 çift terörist kıyafeti, 3 kar kıyafeti, 3 çadır, 560 kalem pil, 2 jeneratör, diş tedavisinde kullanılan tıbbi cihaz, 3 bin 550 kilogram muhtelif yiyecek maddesi ile çok sayıda mühimmat, yaşam malzemesi ve örgütsel doküman ele geçirildi."

OPRASYONDA 12 KİŞİ TUTUKLANDI

Cumhuriyet savcılığından alınan adli arama kararına istinaden 24 köy ve mezradaki 763 ev ve eklentilerinde arama faaliyeti yürütüldüğü belirtilen açıklamada, emniyet müdürlüğü personelince müşterek oluşturulan 28 yol kontrol noktasında yapılan kontroller neticesinde 9 bin 79 araç ve 17 bin 279 kişinin sorgulamasının yapıldığı, 32 kişi hakkında adli işlem yapıldığı, 12'sinin tutuklandığı, 6’sının gözaltına alındığı, yoklama kaçağı oldukları tespit edilen 119 kişinin yakalandığı 1111 sayılı Askerlik Kanunu gereğince tebligatın yapılmasının ardından serbest bırakıldığı aktarıldı.

BOMBALI SALDIRILARDA KULLANILACAĞI  DEĞERLENDİRİLEN 9 ARAÇ BULUNDU

Açıklamada, teröristlerce yağmalanan, bombalı araç yapımında kullanılacağı yönünde istihbari bilgi bulunan 9 aracın ele geçirildiği, bölücü terör örgütü mensuplarına ait 57 sığınak, 11 barınak ve 18 mevzinin kullanılamaz hale getirildiği, barınak ve sığınaklar içerisinde bulunan yaşam ve giyim malzemelerinin yerinde imha edildiği bildirildi.

23 EL YAPIMI PATLAYICI DÜZENEĞİ İMHA EDİLDİ

Teröristlerce bin 675 kilogram amonyum nitrat ve alüminyum tozu kullanılarak tuzaklanan 23 el yapımı patlayıcı düzeneği, 70 el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan mutfak tüpü, 21 pil bloğu, 3 el yapımı patlayıcıyı ateşlemede kullanılan basma düzenek, 3 ateşleme anahtarı, 17 elektrikli fünye, 2 bin 750 metre el yapımı patlayıcı kablosunun tespit edildikten sonra yerinde imha edildiği belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

"Narkoterörizmle mücadele kapsamında 6 ton 189 kilogram toz, 3 ton 268 kilogram kubar olmak üzere 9 ton 458 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucu maddeler Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile muhafaza altına alındı. Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için teröristle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara olumsuz hava ve iklim şartlarına rağmen, artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir."



İlgili Konular Diyarbakır diyarbakırda terör operasyonu Bayrak-41 Şehit Jandarma Tolga Topçuoğlu Müşterek
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