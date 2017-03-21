Sevenleri Aşık Veysel'i unutmadı

Sevenleri, aşıklık geleneğinin en büyük temsilcilerinden halk ozanı Aşık Veysel'i, vefatının 44. yılında unutmadı.
Sosyal medyada #AşıkVeysel etiketiyle paylaşımlar yapan kullanıcılar, halk ozanına olan özlemlerini ifade ederek, bugün farklı etkinliklerle anılacak Aşık Veysel'i en çok konuşulan konular arasına taşıdı.
Son konserini 1971'de Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde veren halk ozanı, 21 Mart 1973 günü bir Nevruz sabahına doğru saat 03.30'da, doğum yeri olan Sivrialan'da vefat etti ve aynı yerde toprağa verildi.
Eserleri, ölümünden sonra "Bütün Şiirleri" (1984) adıyla tekrar yayımlanan Aşık Veysel'in evi, içindeki bütün eşya ile korunarak, müze haline getirildi.
Aşık Veysel'in eserleri pek çok sanatçı tarafından tekrar yorumlanırken, birçok yabancı sanatçının da dikkatini çekti. Son olarak, ABD'li elektro gitar virtüözü Joe Satriani, 2008'de çıkardığı albümde "Aşık Veysel" isimli, kendi bestelediği enstrümantal bir esere yer verdi.
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Sosyal medyada #AşıkVeysel etiketiyle paylaşımlar yapan kullanıcılar, Aşık Veysel'i en çok konuşulan konular arasına taşıdı.
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