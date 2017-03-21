15:30, 21 Mart 2017 Salı

Rusya, SSCB zamanından kalan borçları kapatıyor





Rusya'nın, Bosna Hersek'le anlaştığı ve Sovyetler Birliği'nden kalan tüm borçların 45 gün içerisinde kapatılacağı bildirildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Rusya'nın, Bosna Hersek'le anlaştığı ve Sovyetler Birliği'nden kalan tüm borçların 45 gün içerisinde kapatılacağı bildirildi. Rusya Maliye Bakan Yardımcısı Sergey Storçak, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sovyetler Birliği döneminden kalan son borcun ödenmesi konusunda Bosna Hersek'le anlaşmaya varıldığını ifade etti. Bosna Hersek'e 45 gün içerisinde 125 milyon 200 bin dolar ödeneceğini kaydeden Storçak, böylelikle Rusya'nın Sovyetler Birliği'nden kalan tüm borçlarının kapatılacağını belirtti. RUSYA'NIN 66 MİLYAR DOLARLIK MİRASI Rusya, Sovyetler Birliği'nin 1991'de dağılmasından sonra büyük kısmı Batılı ülkelere olan 66 milyar dolarlık borcun sorumluluğunu devralmıştı.

İlgili Konular rusya Sovyetler Birliği

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.