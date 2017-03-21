Rusya, SSCB zamanından kalan borçları kapatıyor

Rusya'nın, Bosna Hersek'le anlaştığı ve Sovyetler Birliği'nden kalan tüm borçların 45 gün içerisinde kapatılacağı bildirildi.
Rusya Maliye Bakan Yardımcısı Sergey Storçak, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sovyetler Birliği döneminden kalan son borcun ödenmesi konusunda Bosna Hersek'le anlaşmaya varıldığını ifade etti.
Bosna Hersek'e 45 gün içerisinde 125 milyon 200 bin dolar ödeneceğini kaydeden Storçak, böylelikle Rusya'nın Sovyetler Birliği'nden kalan tüm borçlarının kapatılacağını belirtti.
Rusya, Sovyetler Birliği'nin 1991'de dağılmasından sonra büyük kısmı Batılı ülkelere olan 66 milyar dolarlık borcun sorumluluğunu devralmıştı.
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