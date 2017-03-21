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15:33, 21 Mart 2017 Salı

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İsrail'den "Hizbullah kendi komutanını öldürdü" iddiası
İsrail'den

İsrail Genelkurmay Başkanı Eizenkot, Hizbullah'ın komutanlarından Bedreddin'in örgüt tarafından öldürüldüğünü ileri sürdü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İsrail Genelkurmay Başkanlığı, Hizbullah'ın Suriye'deki operasyonlarını yürüten ve geçen yıl patlamada öldüğü duyurulan Mustafa Bedreddin'in "örgüt tarafından" öldürüldüğünü iddia etti.

İsrail Genelkurmay Başkanı Gadi Eizenkot, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Suriye'nin başkenti Şam'daki bir patlamada yaşamını yitirdiği duyurulan Bedreddin'in Hizbullah tarafından öldürüldüğüne dair haberlerin ellerindeki bilgilerle örtüştüğünü savundu. 

Söz konusu durumun Hizbullah'ın karşı karşıya kaldığı krizin derinliğini ortaya koyduğunu belirten Eizenkot, açıklamasında, "Hizbullah örgütünün vahşeti burada gizli." ifadelerini kullandı. 

Lübnan'daki Hizbullah örgütü, üst düzey komutanlarından Mustafa Bedreddin'in Mayıs 2016'da Suriye'deki bir patlamada öldüğünü duyururken, patlamanın sebebinin araştırıldığını belirtmiş, İran'a yakın basın kuruluşları ise saldırıyı İsrail'in düzenlediğini öne sürmüştü.

Hizbullah'tan daha sonra yapılan yazılı açıklamada ise Şam Havalimanı yakınlarında meydana gelen ve Bedreddin'in ölümüne yol açan patlamaya, muhalif grupların top atışının sebep olduğu belirtilmişti.

Örgütün Suriye'de öldürülen en üst düzey komutanı Bedreddin, Lübnan eski Başbakanı Refik Hariri suikastının aranan zanlılarından olmasının yanı sıra örgütün Suriye operasyonlarını yönetiyordu.



İlgili Konular israil hizbullah
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