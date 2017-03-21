Dünya Bülteni Haber Portalı

15:44, 21 Mart 2017 Salı

"NATO PA 94. Rose-Roth Semineri" Saraybosna'da başladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Batı Balkan ülkelerinin Avrupa Birliği (AB) üyelik süreci, bu ülkelerdeki istikrarsızlık ortamı, sığınmacı krizi ve terörle mücadele konularının görüşüleceği NATO Parlamenterler Asamblesi (NATO PA) 94. Rose-Roth Semineri Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da başladı.

"Batı Balkanlar: Geçiş dönemi zorlukları, Avrupa hedefleri, Ortadoğu ve Kuzey Afrika (MENA) ülkelerinin bölgeyle bağlantısı" temalı seminere NATO üyesi ülkelerden temsilciler katıldı.

NATO PA Başkan Yardımcısı Sverre Myrli, açılış oturumunda yaptığı konuşmada, Bosna Hersek'in NATO ile ilgili düzenlediği çok sayıda semineri büyük memnuniyetle karşıladıklarını belirterek Saraybosna'nın dördüncü kez Rose-Roth Semineri'ne ev sahipliği yaptığını anımsattı.

Bosna Hersek Temsilciler Meclisi Başkanı Sefik Dzaferovic de 1992-1995 yılları arasında yaşanan Bosna Savaşı'nı sonlandıran Dayton Barış Antlaşması'ndan bugüne ülkesinin bölgesel barış konusunda önemli ilerleme kaydettiğini vurguladı.

Bosna Hersek'in AB üyelik sürecine de değinen Dzaferovic, 2015 yılında yürürlüğe giren AB ile İş Birliği ve Ortaklık Anlaşması'nın hiç kuşkusuz Bosna Hersek'in üyelik yolunda attığı en önemli adımlardan birisi olduğunu söyledi.

Dzaferovic, bölge ülkelerden Hırvatistan'ın AB üyesi olduğunu, Sırbistan ve Karadağ'ın ise müzakerelere devam ettiğini belirterek "İstikrarsız Balkanlar, istikrarsız Avrupa demektir. İstikrarsız Bosna Hersek ise istikrarsız Balkanlar demektir." değerlendirmesinde bulundu.

ÜYELİK EYLEM PLANI'NIN AKTİFLEŞTİRİLMESİ ÇAĞRISI

"Batı Balkanların Avrupa-Atlantik Entegrasyonu" konulu oturumda konuşan Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Mladen İvanic, NATO üyesi ülkelere, Bosna Hersek için Üyelik Eylem Planı'nı, askeri mal varlığının kaydına ilişkin koşul yerine getirilmeden aktifleştirme çağrısında bulunarak aksi takdirde Bosna Hersek'in NATO üyeliği sürecinde 10 yıl daha ilerleme kaydedemeyeceğini söyledi.

Bosna Hersek'te, siyasi anlamda olumlu gelişmeler de yaşandığına işaret eden İvanic, bunların en önemlisinin AB üyelik sürecinde yaşanan gelişmeler olduğunu vurguladı.

İvanic, Bosna Hersek Devlet Başkanlığının girişimi sayesinde, AB'ye resmen üyelik başvurusunda bulunulduğunu anımsatarak "Tahminimce, bu yılın sonuna ya da gelecek yılın başına kadar AB, Bosna Hersek'e aday ülke statüsü verilip verilmeyeceği konusunda kararını açıklayacaktır. Cevabın olumlu olacağını umuyoruz. Aday ülke statüsü almamızın zamanı geldi." diye konuştu.

NATO üyelik sürecine de değinen İvanic, Üyelik Eylem Planı'nın aktifleştirilmesi noktasında siyasi bir mutabakat olduğunu ancak NATO üyeliği konusunda farklı görüşler bulunduğunu ve bu konuda konuşmak için henüz erken olduğunu söyledi.

Bosna Hersek Savunma Bakanı Marina Pendes, ülkesinin NATO ve AB üyeliği yolunda emin adımlarla ilerleyeceğini ifade ederek "NATO ile fikir alışverişi yapabilmemiz açısından bu seminer son derece önemli." dedi.

Bosna Hersek ve diğer Batı Balkan ülkelerinin NATO ve AB üyeliği dışında bir alternatifi olup olmadığını sorgulayan Pendes, Batı Balkan ülkelerinin AB ve NATO üyeliğinin karşılıklı olarak önem taşıdığını vurguladı.

94. Rose-Roth Semineri, 23 Mart'ta sona erecek.