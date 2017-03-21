15:59, 21 Mart 2017 Salı

Gaziantep'te "özel güvenlik bölgesi" uygulaması

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Gaziantep'te Beşkılıç-Türkyurdu arasında kalan hududun geri bölgesinin, 20 Mart-3 Nisan tarihlerinde "özel güvenlik bölgesi" ilan edilmesi kararlaştırıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, Suriye sınırında güvenlik durumunu desteklemek, vatandaşların can ve mal güvenliğini olası tehdit ve tehlikelerden bertaraf etmek üzere Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince Beşkılıç-Türkyurdu arasında kalan hududun geri bölgesinin, 15 günlüğüne "özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği belirtildi.

Açıklamada, bölgeye 20 Mart-3 Nisan tarihlerinde her türlü araç ile insan giriş ve çıkışının kontrolü, gerektiğinde yasaklanması ve güvenlik tedbirlerinin alınmasının İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılacağı kaydedildi.