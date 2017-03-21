16:03, 21 Mart 2017 Salı

Kazakistan’da “Türkistan ve Türkoloji” konferansı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Derya Örs, Türkçenin başka dillerden, özellikle Batı dillerinden gelen anlaşılmaz, zevksiz kelimeler yerine kendi kelimeleriyle büyümesini arzu ettiklerini söyledi.

Örs, Kazakistan’ın Türkistan kentindeki Uluslararası Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi'nde düzenlenen uluslararası “Türkistan ve Türkoloji” konferansında yaptığı konuşmada, Hoca Ahmet Yesevi’nin doğduğu ata topraklarda nevruzu ve Türkistan kentinin Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edilmesini kutlamaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Türk dünyasının 220 milyonun üzerinde nüfusu olan, Türk dili konuşan, kökleri, inançları, örf adetleriyle büyük bir kültür coğrafyasından oluştuğunu belirten Örs, “Bu tür kültürel etkinliklerle bir araya gelerek, dünyaya birliğimizi, beraberliğimizi, 21. yüzyılda yeniden kurulmakta olan Türk dünyasının önemini, büyüklüğünü ve yerini dünyaya bir kez daha göstermiş olduk.” ifadelerini kullandı.

Örs, Türk dünyasının, Türkçenin ve Türklüğün bir arada büyüyebileceğine inancının tam olduğunu kaydetti.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu tarafından Türkiye’de 2017'nin Türk Dili Yılı ilan edildiğini hatırlatan Örs, “Türkiye Türkçesi ağırlıklı olmakla birlikte bütün Türkçe konuşanlardan beklentimiz, Türkçenin içinde bulunduğu sorunların yıl boyunca konuşulmasını sağlamak, bunlara çözüm yollarını aramaktır.” dedi.

Örs, Türkçenin yabancı dillerin etkisinin olduğu bir ortamda bulunduğuna işaret ederek, “Kendi adımıza Türkçenin başka dillerden, özellikle Batı dillerinden gelen anlaşılmaz, zevksiz kelimeler yerine kendi kelimeleriyle büyümesini arzu ediyoruz.” şeklinde konuştu.

Türk dili konuşan ülkelere seslenen Örs, “Türk dünyasının büyük ve bağımsız ülkeleri olarak 2017'de aynı hassasiyetle kendi dilinizi korumak, geliştirmek adına çeşitli faaliyetlerde bulunmanızı memnuniyetle takip edeceğiz ve bu konuda çeşitli iş birlikleri yapacağız.” dedi.

Konferansa katılan Güney Kazakistan Valisi Canseyit Tuymebayev de sadece 2017'nin değil, her yılın Türk dili ilan edilmesi gerektiğini vurgulayarak, “Ortak Türk dili projesi mutlaka yapılacak diye düşünüyorum.” ifadesini kullandı.

Türkistan’ın Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edilmesi etkinlikleri kapsamında yapılan konferansa Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mustafa Ruhi Özbilgiç, Uluslararası Türk Akademisi Başkanı Darhan Kıdıralı, Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Musa Yıldız ve Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Düsen Kaseinov’un yanı sıra çok sayıda bilim adamı ve öğrenci katıldı.