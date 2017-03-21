16:11, 21 Mart 2017 Salı

Kocaeli'de "Kim var idi biz yoğ iken!"

İbrahim Ethem Gören/Dünya Bülteni-Kültür Servisi

“Kocaeli’de“Kim var imiş, biz yoğ iken”. Biz yokken Kocaeli’de; Traklar, Bithynialılar, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı vardı. Hepsinden bir iz, bir hatıra kaldı. Geleneklerimiz, kültür ve medeniyetimiz Osmanlıyla küreselleşti, bu zamana kadar geldi.” Bu cümleler, geçtiğimiz günlerde görüştüğümüz Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’na ait. Başkan Karaosmanoğlu hafta sonunda 4. Kocaeli Sempozyumu’na ev sahipliği yapacak.

24-26 Mart tarihleri arasında Darıca’da düzenlenecek olan Uluslararası Çoban Mustafa Paşa ve Kocaeli Tarihi-Kültürü Sempozyumu’nda Kocaeli’nin arkeolojik dönemden günümüze gelinceye kadar tarihi ve kültürü tartışılacak. Programa 7 ülkenin 93 üniversitesinden 159 akademisyen 125 tebliğ ile Kocaeli’nin tarih, kültür ve medeniyet havzalarını teşrif masasına yatıracak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Kocaeli Üniversitesi’yle birlikte organize ettiği 4. Uluslararası Kocaeli Tarihi Sempozyumu, geçmişi 4 bin yıl öncesine uzanan kadim kentin tarihine ışık tutacak.

24-26 Mart tarihleri arasında Gebze’de düzenlenecek sempozyumda 159 akademisyen 125 tebliğ ile yer alacak.Program, 7 ülkenin ve 93 üniversitesinden akademisyenlerin iştirakiyle düzenleniyor.

ÇOBAN MUSTAFA PAŞA’YA VEFA

Kocaeli tarihini ve kültürünü canlı tutmak, kurucu beyleri genç nesillere tanıtmak ve milli-manevi değerlere dayalı tarih şuuru oluşturmak ana teması ile gerçekleştirilen “Kocaeli Tarihi ve Araştırmaları Sempozyumları” bu yıl Çoban Mustafa Paşa’nın adına düzenlenecek.

Her yıl bir tarihi şahsiyete adanan sempozyumda bu yıl şehirde pek çok eserine rastlanan Yavuz Sultan Selim dönemi vezirlerinden ve aynı zamanda Yavuz Sultan Selim Han’ın damadı olan Çoban Mustafa Paşa hakkında da tebliğler yer alacak. Çoban Mustafa Paşa’nın ismi unutulmuş olsa da geride ismiyle anılan külliyesi Gebzelilere hizmet etmeye devam ediyor. Cami, türbe, medrese, tekke, kütüphane, imaret, darüşşifa, misafirhane odaları, kervansaray ve çarşıdan müteşekkil Çoban Mustafa Paşa Külliyesi’nde Yavuz Sultan Selim Han döneminin mimari ustalığı hâlâ ziyaretçilerde hayranlık hissi uyandırıyor.

KOCAELİ TARİHİNE TANIKLIK EDİLECEK

Önceki yıllarda Kocaeli gündemli üç sempozyum düzenlenmişti. Kocaeli’nin 5000 yıllık tarihini gün yüzüne çıkaran tarih sempozyumları kentin geleceğine yön vermek açısından da büyük önem taşıyor. Bu bağlamda 24 Mart Cuma günü başlayacak olan sempozyumda çok yönlü ve derinlikli bir kültür ve medeniyet okumasının yapıldığı Kocaeli’nin kadim tarihine tanıklık edilecek.

2’İNCİ ABDÜLHAMİD DÖNEMİNDE REDİF TABURU

Sempozyumda‘’2. Abdülhamit Döneminde Redif Taburu, 19. Yüzyılın 2. Yarısında Bir Amerikan Misyonerinin Gözüyle İzmit, GebzeÇoban Mustafa Paşa Camii Müezzin Mahfilinin Osmanlı Sanatındaki yeri’’ gibi yine çok dikkat çekici konular yer alacak.

Bilim Danışma Kurulu’nda Prof. Dr. Erhan Afyoncu, Prof. Dr. Feridun Emecen, Prof. Dr. Emre Dölen, Prof. Dr. Azmi Özcan, Prof. Dr. Zeynep Ahunbay gibi Türkiye’nin önde gelen akademisyenlerinin yer aldığı sempozyumun düzenleme kurulunda Prof. Dr. Haluk Selvi, Doç. Dr. İbrahim Şirin, Doç. Dr. Bilal Çelik bulunuyor.

Çoban Mustafa Paşa Türbesi ve Külliyesi’nin ziyaret edilmesi de sempozyum programına dahil edilmiş. Mehteran Bölüğü vereceği konserle ise hazirunu Osmanlı Cihan Devleti asırlarına, Yavuz Sultan Selim Han dönemine götürecek.

Elite Hotel Darıca’da aynı anda 5 ayrı salonda düzenlenecek sempozyumda ayrıca “Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Arşivinde Kocaeli” sergisi de yer alıyor.

SEMPOZYUMDA FATİH SULTAN MEHMET’İN İNOVATİF KİŞİLİĞİ TEŞRİH MASASINDA

Çağ açıp çağ kapayan ve Bizans’ı tarih sahnesinden silen Fatih Sultan Mehmet Han’ın bilindiği üzere çağları aşan icatlara imza atmış. Osmanlı’yı “Cihan Devleti” yapan büyük devlet adamı Fatih, 2 imparatorluk, 14 devlet ve 200’den fazla şehri fethetmiş. Askeri dehasının yayında sanatı ve estetik değerleri de mütemadiyen yüceltmiş. Bu bağlamda ilme, sanata, sanatçıya hizmet etmiş. Topkapı Sarayı Nakışhanesi’ni kurarak Cihan Devleti’nin dört biryanından sanatkârları İstanbul’a davet etmiş.

Osmanlı’nın hemen her fırsatta sanata ve sanatkâra hak ettiği maddi ve manevî değeri vermiş olma keyfiyeti tarihi bir hakikat olarak karşımızda duruyor.

Osmanlı Cihan Devleti’nin yönetim yeri olan Topkapı Sarayı aynı zamanda klasik İslâm-Türk sanatlarının da merkezini teşkil ediyordu. Eserlerinde sanat ve estetiği bir arada bulunduran Osmanlı sanatkârları saray çevrelerinden, devlet adamlarından ve özellikle de padişahtan mücerret sanat adına teşvikler görüyordu. Osmanlı kitap sanatlarında saray içinde neşv-ü neva bulan Topkapı Sarayı Nakkaşhanesi, tezhip sanatında günümüze kadar hayatiyetini devam ettirebilen ender bir sanat müessesesidir.

Fatih Sultan Mehmed Han tarafından Anadolu’nun dört bir yerinden kitap sanatlarında mahir olan sanatkârın Topkapı Sarayı’nda bir araya getirilmesiyle temelleri atılan Topkapı Sarayı Nakkaşhanesi, sanat tarihimizde nadide eserler üreten usta sanatkârların ocağı olarak ün yapmış ve böylece Ehl-i Hiref teşkil edilmiştir.

Uzun yıllar sarayın ve Osmanlı Devleti’nin kitâbiyat hizmetlerini yerine getiren Nakkaşhane, Cumhuriyet döneminde 50yıllık fetret döneminin ardından Prof. Dr. Süheyl Ünver’in gayretleriyle yeniden tesis edilmiş.

FATİH VE İNOVASYON

Gebze Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün ilginç bir tebliğ ile sempozyumda yer alacak. Elektrik, elektronik mühendisi olan Görgün, “Fatih ve İnovasyon” tebliğiyle Fatih Sultan Mehmet’in tarihteki yenilikçi, geliştirici yönünü anlatacak.

SELÇUKLU’DAN GÜNÜMÜZ TÜRKİYESİNE KOCAELİ

Kocaeli tarihine dair çok geniş bir perspektifte tebliğlerin yer aldığı sempozyumda; Selçuklu döneminden Osmanlı’ya, Milli Mücadele’den Demokrat Parti yıllarına kadar farklı tarihsel dönemler anlatılacak. Şehrin siyasi tarihi kadar ekonomik ve kültürel değişimine dair tebliğlerin de sunulacağı uluslararası sempozyumda; müzik, gastronomi, mimari, spor, ticaret, eğitim, tarım ve basın alanlarında da şehrin tarihine dair araştırmalar yer alacak.

İBRAHİM KARAOSMANOĞLU: KOCAELİ’DE “KİM VAR İMİŞ BİZ YOĞ İKEN!”

Sevda-yı Muhammed Albümü’nün ve Türk İrfanının Piri Hoca AhmedYesevi kitabının tanıtımı dolayısıyla kültür sanat gazetecilerini geçtiğimiz günlerde Kocaeli’de misafir ettiği programda görüştüğümüz Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun sempozyumla ilgili kanaatlerini de birinci elden öğrenme imkânımız oldu. “Karacaoğlan’ın çok sevdiğim bir dizesi var: “Kim var imiş, biz yoğ iken”. Biz yokken Kocaeli’de; Traklar, Bithynialılar, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı vardı. Hepsinden bir iz, bir hatıra kaldı. Geleneklerimiz, kültür ve medeniyetimiz Osmanlıyla küreselleşti, bu zamana kadar geldi. Bu yıl dördüncüsünü düzenlediğimiz Uluslararası Kocaeli Tarihi Sempozyumu ile bu görkemli hafızayı deşifre etme, bilme, anlama, Kocaeli’den mazi ve istikbali eş zamanlı okuma gayretindeyiz. Böylelikle, hem Kocaeli tarih ve kültür araştırmalarına derinlik katacak, hem de Kocaeli’ye mührünü vuran büyük devlet adamı Çoban Mustafa Paşa’yı şükranla yâd edeceğiz. Bizler, bizden önce yaşayanların geleceği, bizden sonrakilerin geçmişiyiz. Bizden sonrakilere, yeryüzünde bir iz, bir eser bırakabilirsek vazifemizi yapmış olacağız.”