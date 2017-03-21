16:33, 21 Mart 2017 Salı

TİKA'dan Myanmar'a eğitim desteği

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA), Myanmar'daki bir işitme engelliler okuluna tadilat ve donanım desteğinde bulunuldu.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Yangon kentinde 1918'den bu yana faaliyet gösteren Mary Chapman İşitme Engelliler Okulu'ndaki spor salonunun fiziki şartları iyileştirilerek, çeşitli ekipman yardımı yapıldı. TİKA ayrıca öğrencilere de okul malzemesi ve donanım desteğinde bulundu.

Malzemelerin teslimi amacıyla düzenlenen törende konuşan Türkiye'nin Nepido Büyükelçisi Kerem Divanlıoğlu, Myanmar'ın çok kültürlü ve uluslu devlet yapısının inşa edilmesini Türkiye olarak desteklediklerini ifade etti.

Okulun Müdürü Daw Nyunt Thein ise işitme engelli gençlerin hayata adapte olmalarına sağladığı katkıdan dolayı TİKA'ya ve Türkiye'ye teşekkür etti.

Törene, TİKA temsilcileri de katıldı. TİKA'nın Myanmar’daki eğitim projeleri bu yıl gezici kütüphane, kreş ve ilkokul inşası gibi faaliyetlerle devam edecek.