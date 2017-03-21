17:01, 21 Mart 2017 Salı

Rusya'dan Libya açıklaması

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Kremlin Ortadoğu Özel Temsilcisi Mihail Bogdanov, Rusya'nın Mısır-Libya sınırına asker konuşlandırmadığını söyledi.

Moskova'da Ria-Novosti ajansına konuşan Bogdanov, Rusya'nın Mısır'ın Libya sınırı yakınlarına özel kuvvetler ve insansız hava aracı gönderdiği yönündeki haberlere ilişkin soruya, "Bu doğru değil." cevabını verdi.

Libya'da tüm siyasi güçlerle temas halinde olduklarını belirten Bogdanov, "Batı, doğu ve güneyde Libya toplumunun tüm unsurlarıyla temas halindeyiz. Tobruk Merkezli Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih, (emekli General) Halife Hafter ve diğer birçok güçle. (Libya Başkanlık Konseyi Başkanı) Fayiz es-Serrac'ı Moskova'da kabul etmiştik." dedi.

Öte yandan Bogdanov, Suriye'deki ateşkesin, ihlallere rağmen devam ettiğini kaydederek "İhlaller var ancak ateşkes devam ediyor. Çünkü Suriye'de ateşkesin ve siyasi çözümün alternatifi bulunmuyor." ifadelerini kullandı.