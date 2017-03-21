17:19, 21 Mart 2017 Salı

Sosyal medyadan "FETÖ propagandası"na 10 ay hapis

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Erzurum'da, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) propagandasını yaptığı iddia edilen avukat 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuksuz yargılanan sanık avukat Sinan Kurt hazır bulundu.

Kimlik tespitinin ardından söz alan sanık Kurt, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, suçun maddi ve manevi unsurlarının oluşmadığını, paylaşımlarının ise hukuk çerçevesinde olduğunu söyledi.

Sosyal medya üzerinde şiddeti çağrıştıran paylaşımlar yapmadığını öne süren Sinan Kurt, "Benim bu örgütle herhangi bir bağım yoktur. Aksine bütünleştirici ve ülke menfaatine eleştiriler yaptım. Hiçbir terör örgütünün propagandasını yapmam söz konusu değildir. Cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasını da kabul etmiyorum." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, suçu işlediğine dair kanaat oluşan sanık Kurt'a 10 ay hapis cezası verdi. Heyet, sanık hakkında 5 yıl süreyle herhangi bir suça karışmaması şartı getirerek, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı aldı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, avukat Sinan Kurt'un Facebook hesabından yaptığı paylaşımlarla silahlı terör örgütü FETÖ/PYD'nin propagandasını yaptığı öne sürülerek, sanığa "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası verilmesi talep edildi.