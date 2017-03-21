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Ortadoğu
17:46, 21 Mart 2017 Salı

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Esed rejiminden Şam'daki muhalif bölgelere saldırı
Esed rejiminden Şam'daki muhalif bölgelere saldırı

Suriye'de rejim güçlerinin başkent Şam'ın doğusunda muhaliflerin kontrolündeki bölgelere düzenlediği hava saldırılarında 3 sivil hayatını kaybetti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Suriye'nin başkenti Şam'ın doğusunda muhaliflerin kontrolünde bulunan Ayn Terma beldesine rejim güçlerince düzenlenen hava saldırılarında 3 sivilin öldüğü, 15'inin yaralandığı bildirildi.

Ayn Terma'daki sivil savunma yetkililerinden Alaa Mustafa yaptığı açıklamada, Beşşar Esed rejimine ait savaş uçaklarının muhaliflerin kontrolündeki beldeye 10 hava saldırısı gerçekleştirdiğini söyledi.

Bombardıman sonucu 3 sivilin hayatını kaybettiğini ifade eden Mustafa, "Esed'e ait savaş uçakları sabahtan bu yana Cobar, Kabun, Ayn Terma beldesi ile Doğu Guta beldesinde yer alan ilçe ve beldeleri bombalıyor." dedi.

Mustafa, rejimin saldırılarında yaralanan 15 kişinin beldedeki sahra hastanelerine kaldırılarak tedaviye alındığını kaydetti.

Rejime ait savaş uçakları dün de başkent Şam'ın Cobar Mahallesi ile Arbin beldesine yaklaşık 100 hava saldırısı gerçekleştirmişti.



İlgili Konular suriye esad Suriye muhalefet
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