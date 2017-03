17:54, 21 Mart 2017 Salı

15 Temmuz kahramanı New York Times'ta

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

New York Times gazetesi, hapse atılan Cumhuriyet gazetesi Yayın Danışmanı Kadri Gürsel'in eşi Nazire Gürsel ve 15 Temmuz gecesi Çengelköy direnişinin kahramanı Can Cumurlu ile yaptığı röportajı dünkü sayısında yayımladı.

New York Times Türkiye muhabiri Patrick Kingsley geçen hafta 'OHAL'deki ülke' üst başlığıyla bir yazı dizisine başlayacağını ve her hafta "baskı altındaki bir ülke olan Türkiye’de cepheleşmenin iki tarafından insan manzaralarına" yer vereceğini duyurmuştu. Kingsley, "Baskı ve sadık kul" başlıklı ilk yazısını, Cumhuriyet yazarı Kadri Gürsel’in eşi Nazire Gürsel ve 15 Temmuz darbe girişiminde vurularak yaralanan muhtar Can Cumurcu'nun portrelerine ayırdı.

Gazetecileri Koruma Komitesi'ne (CPJ) göre en az 81 gazetecinin halen tutuklu olduğunu vurgulayan Kingsley, "Bu gazeteciler ya İslamcı Gülen hareketiyle ya da seküler Kürt militan grupla bağlantılı olmakla suçlanıyor. Gürsel ise paradoksal bir şekilde ikisinden birden suçlanıyor" diye yazdı. Kadri Gürsel’in eşi Nazire Gürsel’le birlikte Silivri’ye giden Kingsley, Nazire Gürsel’in "Silivri’ye yaklaştıkça içinde yaşadığımız kanunsuzluk daha da somut hale geliyor, kontrollerden geçerken kendimi II. Dünya Savaşı’nda hissediyorum. Oğlum Nazilerle ilgili bir film izlemişti ve buraya geldiğinde bana ‘Burası Nazi kampı mı anne’ diye sordu” sözlerini aktardı. Yazıda Cumhuriyet’in çok sayıda çalışanı tutuklu olduğundan gazetenin tutuklu yakınları için Silivri’ye servis koyduğu da belirtildi.

DİĞER CEPHEDEN CAN CUMURCU

"Sadakat için kurşun yemek" başlıklı bağlantılı portre yazısında ise 15 Temmuz’da vurulan Çengelköy muhtarı Can Cumurcu’nun sözleri yer aldı. Cumurcu’ya darbe girişiminin ardından Gürsel gibi çok sayıda gazetecinin tutuklanmasını sorduğunu aktaran Kingsley, "Onların hiçbiri gazeteci değil, onlar devletin altını oymaya çalışanlar" yanıtını aldığını yazdı.

Gazete, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seven bir vatandaş olarak Cumurcu'nun, mahalledeki asi askerlere karşı direnişe öncülük ettiğini, askerlerle mücadele sırasında sağ bacağından mermi ile yaralandığını belirtti.

Yaranın iyileşmesi mümkün olmayan Cumurcu'nun, "Acıyı önlemek için ayakta durmalıyım" dediğine yer verildi.

Cumurcu ile birlikte, Çengelköy'e giden gazeteci bölge sakinleriyle kendisini tanıştırıp olayın yaşandığı 15 Temmuz gecesi yaşananları bizzat bölge halkından dinledi.

Olayların başladığı 15 Temmuz gecesi saat 10:00'da Cumurcu'nun, kişisel güvenliğinden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı düşündüğü ve öncelikle Erdoğan'ın hayatta olup olmadığını öğrenme telaşına düştüğünün belirtildiği yazıda Can Bey'in ailesiyle sanki son görüşmeleri imiş gibi vedalaşarak dualar eşliğinde sokağa çıktığı anlatıldı.

Gece yarısından hemen sonra, askerlerin mahallesine geldiğini ve kendilerine "Türkiye Askerleri! Kendi halkının üzerine ateş etmeyin!" diye bağırdığını ardından da kendisine sıkılan bir kurşunla yaralandığını anlattı.

Cumurcu, çıkan çatışmada yeğeni de dahil 17 mahalle sakininin öldüğünü hepsinin demokrasinin savunucusu birer halk kahramanı olduğunu söyledi.

"ERDOĞAN DIŞLANMIŞ DİNDARLARA SAYGINLIK GETİRDİ"

Cumurcu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partisinin 2002'de iktidara gelmesinden bu yana altyapı ve hizmetleri iyileştirmekle kalmadığını daha önceki hükümetler tarafından dışlanmış hisseden dindar Türklere saygınlık da getirdiğini belirtti. "Bir grup ezilen halkın yükselmesine yardımcı oldu" dedi.