Kamboçya anne sütü ihracatını durduruyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Kamboçya Gümrük Bakanlığı yetkilisi Rath Nisay, Maliye Bakanı Aun Porn Moniroth'un, ABD'li Ambrosia Labs şirketi tarafından geçen yıl başlatılan anne sütü ihracatını geçici olarak durduran genelgeyi imzaladığını açıkladı.
Nisay, sütlerini satan annelerin bebekleri üzerindeki sağlık etkilerinden duyulan endişe nedeniyle bu kararın alındığını ifade etti.
Merkezi ABD'nin Utah eyaletinde bulunan Ambrosia Labs şirketinden ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.
Ancak firmanın kurucusu Bronzson Woods, geçen yıl yerel basına verdiği röportajda, sütünü bağışlayan annelerin kendi çocuklarının yeterli beslenmesinin sağlanması amacıyla, bebeklerin en az 6 aylık olması şartı arandığını söylemişti.
Kamboçya'da geçen yıl başlatılan anne sütü ihracatının askıya alındığı bildirildi.
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