İtalyan senatörden tepki çeken öz çekim

İtalyan parlamenter Antonio Razzi'nin, Suriye'de Beşşar Esed ile öz çekim yaparak fotoğrafı sosyal medyadan paylaşması ülkesinde tartışma yarattı.
Avrupa ve Rusya'dan bir grup parlamenterin Suriye'nin başkenti Şam'a düzenlediği ziyarette yer alan İtalya Cumhuriyet Senatosu Dışişleri Komisyonu üyesi ve eski Başbakan Silvio Berlusconi'nin partisi Forza Italia'nın 69 yaşındaki üyesi Razzi, gezide Esed ile bir araya geldi.
Antonio Razzi'nin görüşmede Esed ile birisi öz çekim olmak üzere 2 fotoğrafı sosyal medya hesaplarında paylaşması, ülkesinde tartışmanın da fitilini ateşledi.
Bazı sosyal medya kullanıcıları, Razzi'nin mevcut Dışişleri Bakanı Angelino Alfano'ya göre daha iyi olduğunu belirterek destek çıkarken, bir grup kullanıcı ise paylaşıma tepki gösterdi. Antonio Razzi, kendisine "Kendinizle gurur duyuyor musunuz?" diye soran bir Türk sosyal medya kullanıcısına da "Neden olmasın?" yanıtını verdi.
Razzi'nin paylaşımı ana akım medyada da eleştirildi.
Ülkenin yüksek tirajlı gazetelerinden Corriere della Sera, ilk sayfasında yer verdiği fotoğrafa, "Esed ile bir selfie (öz çekim). Razzi, artık güldürmüyor." başlığını attı.
Gazetenin haberinde, Razzi'nin bugüne kadarki eylemleriyle sosyal medyadaki takipçilerini hep eğlendirdiği, ancak son çıkışının eğlendirmekten çok hayal kırıklığı yarattığı belirtildi.
Haberde, Antonio Razzi'nin nasıl Senato üyesi olabildiği de sorgulanırken, "Kendi reklamını yapmak için kendi halkına yönelik seri katliamlar gerçekleştiren Suriye tiranıyla öz çekim. Bizim ikiyüzlülüğümüz, DEAŞ'ı yenmek için zalim bir tiranla ittifak yapmaya mecbur olmamızdır. En azından trajedinin olduğu yerde gülmeyelim." ifadeleri kullanıldı.
Il Fatto Quotidiano gazetesi de Razzi'nin Beşşar Esed ile öz çekim yapmasını "Sınırsız utanç" olarak tanımladı.
Paylaşımla ilgili kaleme alınan yazıda, "İkisinin dostça ve alaycı gülümsemesi, yarım milyon savaş kurbanının ailelerine, evsiz kalan 10 milyon kişiye ve adalet arayan milyonlarca göçmenin suratına atılmış büyük bir tokattır." denildi.
ESCWA'nın "İsrail'in Filistin halkına karşı ırkçı bir sistem tesis ettiği" yönündeki raporunun geri çekilmesi Ramallah'ta protesto edildi
İngiltere'de bir grup milletvekili BBC'nin, AB'den ayrılma sürecine ilişkin tarafsız yayın yapmadığını savundu
İtalyan Senatör Razzi'nin Esed ile öz çekim yapması ülkesinde tartışmaya neden oldu
Kamboçya'da geçen yıl başlatılan anne sütü ihracatının askıya alındığı bildirildi.
İsrail istihbaratı, insani krizin yaşandığı Gazze'de TİKA çalışanı Murteca'nın yardım faaliyetlerini "teröre destek" saydı
New York Times Türkiye muhabiri 'OHAL'deki ülke' üst başlığıyla bir yazı dizisine başlayarak her hafta "baskı altındaki bir ülke olan Türkiye’de cepheleşmenin iki tarafından insan manzaralarına" yer vereceğini duyurdu
Suriye'de rejim güçlerinin başkent Şam'ın doğusunda muhaliflerin kontrolündeki bölgelere düzenlediği hava saldırılarında 3 sivil hayatını kaybetti
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Bogdanov, "(Mısır-Libya sınırına asker gönderildiği yönündeki haberler) Bu doğru değil. Batı, doğu ve güneyde Libya toplumunun tüm unsurlarıyla temas halindeyiz" dedi
Ruanda Devlet Başkanı Kagame, son yıllarda İsrail ile yakınlaşmasının karşılığını önümüzdeki aylarda Yahudi Halkıyla Olağanüstü dostluk Ödülü ile pekiştirecek
Saraybosna'da düzenlenen "NATO PA 94. Rose-Roth Semineri"nde Batı Balkan ülkelerinin AB üyelik süreci, bu ülkelerdeki istikrarsızlık ortamı, sığınmacı krizi ve terörle mücadele konuları ele alınacak
İsrail Genelkurmay Başkanı Eizenkot, Hizbullah'ın komutanlarından Bedreddin'in örgüt tarafından öldürüldüğünü ileri sürdü
Rusya'nın, Bosna Hersek'le anlaştığı ve Sovyetler Birliği'nden kalan tüm borçların 45 gün içerisinde kapatılacağı bildirildi
BM Suriye Özel Temsilcisi Mistura, Suriye konulu Cenevre 5 görüşmeleri öncesi Ankara'yı ziyaret edecek
AB Konseyi Başkanı Tusk, AB liderlerinin 29 Nisan’da İngiltere’nin AB’den ayrılması sürecinde müzakere pozisyonunun belirleneceği zirve düzenleyeceğini açıkladı
Rusya ile Batı arasında 2014'teki Ukrayna krizinin ardından ekonomik ve siyasi alanda gerilen ilişkiler, silahlanma ve savunma harcamalarına da yansıdı
Microsoft'un kurucusu Gates, Forbes'un dünyanın en zenginleri listesinde bu yıl da zirvede yer aldı