19:38, 21 Mart 2017 Salı

İtalyan senatörden tepki çeken öz çekim

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İtalyan parlamenter Antonio Razzi'nin, Suriye'de Beşşar Esed ile öz çekim yaparak fotoğrafı sosyal medyadan paylaşması ülkesinde tartışma yarattı.

Avrupa ve Rusya'dan bir grup parlamenterin Suriye'nin başkenti Şam'a düzenlediği ziyarette yer alan İtalya Cumhuriyet Senatosu Dışişleri Komisyonu üyesi ve eski Başbakan Silvio Berlusconi'nin partisi Forza Italia'nın 69 yaşındaki üyesi Razzi, gezide Esed ile bir araya geldi.

Antonio Razzi'nin görüşmede Esed ile birisi öz çekim olmak üzere 2 fotoğrafı sosyal medya hesaplarında paylaşması, ülkesinde tartışmanın da fitilini ateşledi.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, Razzi'nin mevcut Dışişleri Bakanı Angelino Alfano'ya göre daha iyi olduğunu belirterek destek çıkarken, bir grup kullanıcı ise paylaşıma tepki gösterdi. Antonio Razzi, kendisine "Kendinizle gurur duyuyor musunuz?" diye soran bir Türk sosyal medya kullanıcısına da "Neden olmasın?" yanıtını verdi.

"MİLYONLARCA KİŞİYE ATILMIŞ BİR TOKAT"

Razzi'nin paylaşımı ana akım medyada da eleştirildi.

Ülkenin yüksek tirajlı gazetelerinden Corriere della Sera, ilk sayfasında yer verdiği fotoğrafa, "Esed ile bir selfie (öz çekim). Razzi, artık güldürmüyor." başlığını attı.

Gazetenin haberinde, Razzi'nin bugüne kadarki eylemleriyle sosyal medyadaki takipçilerini hep eğlendirdiği, ancak son çıkışının eğlendirmekten çok hayal kırıklığı yarattığı belirtildi.

Haberde, Antonio Razzi'nin nasıl Senato üyesi olabildiği de sorgulanırken, "Kendi reklamını yapmak için kendi halkına yönelik seri katliamlar gerçekleştiren Suriye tiranıyla öz çekim. Bizim ikiyüzlülüğümüz, DEAŞ'ı yenmek için zalim bir tiranla ittifak yapmaya mecbur olmamızdır. En azından trajedinin olduğu yerde gülmeyelim." ifadeleri kullanıldı.

Il Fatto Quotidiano gazetesi de Razzi'nin Beşşar Esed ile öz çekim yapmasını "Sınırsız utanç" olarak tanımladı.

Paylaşımla ilgili kaleme alınan yazıda, "İkisinin dostça ve alaycı gülümsemesi, yarım milyon savaş kurbanının ailelerine, evsiz kalan 10 milyon kişiye ve adalet arayan milyonlarca göçmenin suratına atılmış büyük bir tokattır." denildi.