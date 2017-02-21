19:46, 21 Mart 2017 Salı

Hakkari'de yıldırım düştü: 4 asker yaralandı



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Hakkari'nin Çukurca ilçesine bağlı Güvendağ bölgesinde yıldırım düşmesi sonucu 4 asker yaralandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Hakkari'nin Çukurca ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 4 asker yaralandı. Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Irak sınırındaki Çukurca ilçesine bağlı Güvendağ bölgesinde yıldırım düşmesi sonucu 4 asker yaralandı. Yaralanan askerler ilk müdahalenin ardından Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

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