Hakkari'de yıldırım düştü: 4 asker yaralandı

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 4 asker yaralandı.
Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Irak sınırındaki Çukurca ilçesine bağlı Güvendağ bölgesinde yıldırım düşmesi sonucu 4 asker yaralandı. Yaralanan askerler ilk müdahalenin ardından Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
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Hakkari'nin Çukurca ilçesine bağlı Güvendağ bölgesinde yıldırım düşmesi sonucu 4 asker yaralandı
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