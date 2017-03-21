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21:11, 21 Mart 2017 Salı
Filistin
19:53, 21 Mart 2017 Salı

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ESCWA'nın İsrail raporunu geri çekmesine protesto
ESCWA'nın İsrail raporunu geri çekmesine protesto

ESCWA'nın "İsrail'in Filistin halkına karşı ırkçı bir sistem tesis ettiği" yönündeki raporunun geri çekilmesi Ramallah'ta protesto edildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Birleşmiş Milletler Batı Asya Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (ESCWA) tarafından hazırlanan İsrail'in ırkçı uygulamalarının ispatlandığı raporun geri çekilmesi, Batı Şeria'nın Ramallah kentinde protesto edildi.

Ramallah'taki Birleşmiş Milletler (BM) binası önünde toplanan onlarca Filistinli, "Irkçılığı ve cinayetlerinden ötürü İsrail'i sorgulayın", "BM Genel Sekreteri'nin istifasını istiyoruz" ve "Rima Halef'i selamlıyoruz" yazılı pankartlar taşıdı.

BM'Yİ KARIŞTIRAN İSRAİL RAPORU

Gösteriye katılan Filistinli aktivist Ömer Assaf, yaptığı açıklamada, "BM'nin, düşmana destek çıkan ülkelere boyun eğmek yerine mağdur halklara karşı sorumluluklarının gereğini yapması gerekiyor. ESCWA Genel Sekreteri Rima Halef'in istifası, BM için bir utançtır." dedi.

Assaf, Halef'in raporunda aktarılan "İsrail'in ırkçı politikalarına" tanıklık ettiklerini belirtmek için BM binası önünde toplandıklarını söyledi.



İlgili Konular ESCWA İsrail filistin
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