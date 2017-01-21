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20:00, 21 Mart 2017 Salı

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Almanya Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Dışişleri'ne çağrıldı
Almanya Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Dışişleri'ne çağrıldı

Dışişleri Bakanlığı, Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarının, BND Başkanının, "15 Temmuz darbe teşebbüsünün arkasında FETÖ’nün bulunduğuna ikna olmadığına" dair beyanına ilişkin Bakanlığa çağrıldığını açıkladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Dışişleri Bakanlığı, Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarının, Almanya Federal İstihbarat Teşkilatı (BND) Başkanının, "15 Temmuz darbe teşebbüsünün arkasında FETÖ’nün bulunduğuna ikna olmadığına" dair beyanına ilişkin Bakanlığa çağrıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Maslahatgüzarın bugün Bakanlığa davet edilerek, BND Başkanının "15 Temmuz darbe teşebbüsünün arkasında FETÖ’nün bulunduğuna ikna olmadığına" dair beyanına ilişkin tepkinin dile getirildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Darbecilerin FETÖ bağlantılarını ortaya koyan ifadeleri, darbe teşebbüsü öncesi ve gecesi kendi aralarında yaptıkları iletişim kayıtları, Akıncılar üssünde yakalanan FETÖ iltisaklı siviller dahil tüm kanıtlar ortadadır. Mensubu oldukları FETÖ’nün amaçları doğrultusunda hukukun temel ilkelerini ayaklar altına alan, usulsüz dinlemeler ve sahte belgelerle yüzlerce masum insanı mağdur eden birçok savcı, hakim, polis başta olmak üzere, yüzlerce FETÖ’cü de halen Almanya’da bulunmaktadır. Söz konusu şahsın açıklaması, Almanya Federal Cumhuriyeti'nin FETÖ'ye gösterdiği müsamaha ve korumacı yaklaşımın ardındaki zihniyeti ifşa etmektedir."



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