20:03, 21 Mart 2017 Salı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Nevruz' mesajı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nevruz Bayramı'nı 7 dilde kutladı.

Erdoğan, Twitter hesabından, "Nevruz, geniş bir coğrafyada, toprağın uyanışının, baharın gelişinin, kardeşliğin, dostluğun ve dayanışmanın sembolü olan bir gündür. Tüm kardeşlerimizin Nevruz Günü'nü kutluyor, Nevruz'un tüm dünya için barışın, huzurun, istikrarın ve refahın müjdecisi olmasını diliyorum." şeklinde Türkçe paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu mesajını İngilizce, Azerice, Kürtçe, Zazaca, Soranice ve Farsça olarak da yayımlayarak Nevruz Bayramı'nı tebrik etti.