ABD'deki Türkler 1-9 Nisan'da sandık başına gidecek

ABD'de yaşayan Türk vatandaşları, anayasa değişikliğine ilişkin 16 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek halk oylaması için 1-9 Nisan'da sandık başına gidecek.
Türkiye'nin New York Başkonsolosu Ertan Yalçın, 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasına ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, New York ve çevresindeki seçmen sayısının 38 bin 407 olduğunu, ABD genelinde ise 100 binden fazla seçmenin bulunduğunu söyledi.
Yalçın, bu yıl Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) tüm yurtdışı seçim çevresini tek bir bölge olarak kabul ettiğini ve bu şekilde ABD'de örneğin Boston'da yaşayan ve o bölgeye kayıtlı olan bir seçmenin isterse New York'ta da oy kullanabileceğini anlattı.
Yalçın, ABD'de yaşayan Türk vatandaşlarının 1-9 Nisan tarihlerinde oy verebileceklerini söyledi.
Sandıkların saat 09.00'da açılacağını ve vatandaşların 12 saat boyunca oy verebileceğini ifade edenYalçın, bu düzenlemelerin daha çok seçmenin katılımının sağlanabilmesi ve vatandaşların oylarını daha rahat kullanabilmesi için yapıldığını kaydetti.
Türkiye'de 1 Kasım 2015'teki gerçekleştirilen genel seçimde ABD'de görev bölgelerindeki seçmenlerin oy kullanma oranının yüzde 28 olduğunu söyleyen Yalçın, "Bu kez, bu rakamın daha da artacağını ümit ediyoruz." dedi.
Oy kullanma işlemi sırasında oyların güvenliğini başkonsolosluktaki görevlilerin sağlayacağını aktaran Yalçın, gece ise sandıklardaki kullanılanılmış oyların seçim komisyonlarının önünde YSK tarafından gönderilen oy torbalarına konulduğunu söyledi. Yalçın, geçen seçimlerde en çok oyu alan üç büyük partininin temsilcileri ve bir resmi görevli olmadan torbaların tutulduğu odanın kapısının açılamayacağını belirtti.
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