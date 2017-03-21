20:32, 21 Mart 2017 Salı

Çavuşoğlu ABD'li bakan ile Gülen'in iadesini görüştü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

ABD'nin başkenti Washington'da ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions ile görüşen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in geçici tutuklanması ve Türkiye'ye iadesi talebini vurguladığı, ayrıca içinde yeni delillerin olduğu dosyayı ABD tarafına ilettiği bildirildi.

Yarın yapılacak "DEAŞ'la Mücadele Küresel Koalisyonu Dışişleri Bakanları Toplantısına" katılmak üzere ABD'de bulunan Çavuşoğlu, ABD Adalet Bakanlığında Sessions ile bir araya geldi.

Ağırlıklı olarak FETÖ elebaşının geçici tutuklanması ve Türkiye'ye iadesi sürecinin konuşulduğu toplantıda Çavuşoğlu, Ankara'nın konuya verdiği önemin altını bir kez daha çizdi. Görüşmede Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından Çavuşoğlu'na verilen ve içinde yeni delillerin olduğu dosyanın Sessions'a iletildiği ifade edildi.

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç ile Türk ve ABD heyetlerinin de yer aldığı görüşmenin verimli geçtiği belirtildi.

Başkentteki programına Ulusal Güvenlik Danışmanı Korgeneral H.R. McMaster ile görüşerek devam edecek Çavuşoğlu, öğleden sonra da Turkish Heritage Organization (THO) tarafından düzenlenecek panelde konuşma yapacak.

Çavuşoğlu'nun, Washington'daki temaslarının ardından New York'ta Türk vatandaşlarıyla bir araya gelmesi de öngörülüyor.