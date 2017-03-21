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Erdoğan'dan Kuveyt Emiri el Sabah'a Devlet Nişanı
Erdoğan'dan Kuveyt Emiri el Sabah'a Devlet Nişanı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Emiri el Sabah'a Devlet Nişanı tevcih etti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen resmi karşılama töreninin ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kuveyt Emiri Şeyh Sabah Ahmed Cabir el Sabah, baş başa ve heyetler arası görüşmeye geçti, ardından bazı anlaşmaların imza törenine geçildi.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti arasında 6 anlaşma imzalandı.

İmzalanan anlaşmalar şöyle:

"Kuveyt Arap Ekonomik Kalkınma Fonu Arasında Ev sahibi Ülkelerde Suriyeli Mülteciler Krizini Yüklenme Planlarına Katkıda Bulunmak Amacıyla Kuveyt Fonu'nun tahsis ettiği hibenin bir kısmının, Türkiye Cumhuriyeti'nde Kilis Belediyesi, Suriyeli Mülteciler Krizini Yüklenme Planlarına Katkıda Bulunmak Amacıyla Hibe Anlaşması", "Kuveyt Arap Ekonomik Kalkınma Fonu Arasında Ev sahibi Ülkelerde Suriyeli Mülteciler Krizini Yüklenme Planlarına Katkıda Bulunmak Amacıyla Kuveyt Fonu'nun tahsis ettiği hibenin bir kısmının, Türkiye Cumhuriyeti'nde Şanlıurfa Belediyesi, Suriyeli Mülteciler Krizini Yüklenme Planlarına Katkıda Bulunmak Amacıyla Hibe Anlaşması"," Kuveyt Arap Ekonomik Kalkınma Fonu Arasında Ev sahibi Ülkelerde Suriyeli Mülteciler Krizini Yüklenme Planlarına Katkıda Bulunmak Amacıyla Kuveyt Fonu'nun tahsis ettiği hibenin bir kısmının, Türkiye Cumhuriyeti'nde Gaziantep Belediyesi, Suriyeli Mülteciler Krizini Yüklenme Planlarına Katkıda Bulunmak Amacıyla Hibe Anlaşması", "Askeri İşbirliği Alanında Mutabakat Zaptı", "İslam İşleri Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı" ile "Turizm Alanında İşbirliği Anlaşması."

"YÖNETİMİNİZ, BÖLGESEL BARIŞ VE İSTİKRAR İÇİN BİRTEMİNAT TEŞKİL EDİYOR"

Daha sonra, Türkiye ve Kuveyt'in milli marşlarının çalınmasıyla Devlet Nişanı tevcih töreni gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören öncesinde yaptığı konuşmasında, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah Ahmed Cabir el Sabah'a, Devlet Nişanı tevcih etmek üzere toplandıklarını söyledi.

Devlet Nişanı'nın, yabancı devlet başkanlarına verilen ve Türkiye'nin en yüksek nişanı olduğunu ifade eden Erdoğan, bu nişanın iki ülke ilişkilerinin ve dostluk bağlarının güçlenmesine yönelik gösterilen çabaların en üst düzeyde takdir edilmesinin de bir sembolü olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, el Sabah'a "Aziz kardeşim, Kuveyt'te tahta çıktığınızdan beri Türkiye ile Kuveyt arasındaki dostane ilişkilerin geliştirilmesine, farklı alanları içine alacak şekilde serpilmesine büyük katkılar sağladınız." ifadelerini kullanarak, şunları kaydetti:

"Büyük sorunlarla karşı karşıya olan ve kritik bir dönemden geçen bölgemizde dirayetli yönetiminiz, bölgesel barış ve istikrar için bir teminat teşkil ediyor. Böylesi tarihi bir süreçte Türkiye ile sergilediğiniz işbirliği ve dayanışma takdire şayandır. Zat-ı devletleri, 2014 yılında Birleşmiş Milletler tarafından yardımsever lider, Kuveyt de yardımseverlik merkezi seçilmiştir. Gerek Suriyeli kardeşlerimize gerek dünyanın diğer bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerine yaptığınız yardımlar şahsınızda Kuveyt'in cömertliğinin bir nişanesi olmuştur.

Önümüzdeki dönemde iki ülke arasındaki işbirliğini her alanda perçinleyecek adımlara inşallah kararlılıkla devam edeceğiz. Şüphesiz bugün gerçekleştirdiğiniz bu tarihi ziyaret, ilişkilerimizin geleceğine dair verilmiş çok güçlü ve anlamlı bir mesajdır. Bu düşüncelerle kadim dostluğumuzun ve kardeşliğimizin en güzide sembolü olacak bu nişanı zatı alilerine takdim etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum."

Erdoğan konuşmasının ardından el Sabah'a Devlet Nişanı'nı sundu. 

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A ŞEREF MADALYASI

Kuveyt Emiri Şeyh Sabah Ahmed Cabir el Sabah da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Kuveyt'in en yüksek nişanı olan ve sadece devlet ziyaretlerinde tevcih edilen şeref madalyası "Mübarek El Kebir"i takdim etti.

Törende, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile Kuveyt heyeti de hazır bulundu.



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