21:30, 21 Mart 2017 Salı

Trump'tan Cumhuriyetçi vekillere 'seçim' uyarısı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

ABD Temsilciler Meclisini ziyaret eden Donald Trump, ülkenin şu anki en önemli gündem maddelerinden olan yeni sağlık yasası hakkında Cumhuriyetçi vekillerle bir görüşme gerçekleştirdi.

Yeni yasa tasarısının Temsilciler Meclisinden ve ardından Senatodan mutlaka geçmesi gerektiğini anlatan Trump, önceki Başkan Barack Obama döneminde çıkarılan ve kamuoyunda "Obamacare" olarak bilinen sağlık reformu yasasının "çok kötü ve değişmesi gereken bir yasa olduğu" iddiasını bir kez daha dile getirdi.

"YENİ SAĞLIK YASASI ÇIKMAZSA 2018'DE ÇOĞUNUZ KOLTUĞUNU KAYBEDER"

Temsilciler Meclisi için 2018 yılında yapılacak seçimleri hatırlatan Trump'ın, "Yeni sağlık yasasını çıkarmazsak bu kalabalıkları artık toplayamayız. Bunu yapmazsanız 2018'de pek çoğunuzun koltuğunu kaybedeceğini düşünüyorum." dediği belirtildi.

Temsilciler Meclisi Başkanı Paul Ryan ise daha sonra yaptığı açıklamada, görüşmenin çok verimli geçtiğini ve Trump ile Cumhuriyetçi vekillerin sağlık yasası hakkındaki görüşlerinin giderek birbirine yaklaştığını ifade etti.

ABD Kongresi Bütçe Ofisi (CBO), Cumhuriyetçilerin "Obamacare"in yerine getirmek istediği sağlık sigortası sisteminin 2026 yılı itibarıyla 24 milyon Amerikalının sigortasını kaybetmesine yol açabileceğini açıklamıştı.