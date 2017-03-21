Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
04:00, 22 Mart 2017 Çarşamba
Bilim Teknoloji
Güncelleme: 03:20, 22 Mart 2017 Çarşamba

  • Paylaş
Kara delik tarafından yutulan yıldızın 'ölüm girdabı'
Kara delik tarafından yutulan yıldızın 'ölüm girdabı'

Gökbilimciler, kara delik tarafından yutulan yıldızın yok oluşunu gözlemledi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Bilim adamları, ilk kez uzayda bir yıldızın kara delik içinde yok oluş sürecini tüm aşamalarıyla kayda geçirdi.

ABD Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) ve Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) araştırmacıları, NASA'nın Swift uydu teleskobunun uzak bir galakside günümüzden 290 milyon yıl önce Güneş benzeri yıldızın dev bir kara delik tarafından yutulduğu gök olayının optik ve mor-ötesi yansımalarını tespit ettiğini duyurdu.

"ASASSN-14li" adıyla anılan gök olayında Güneş'e benzeyen yıldızın, galaksinin merkezinde, Güneş'ten 13 kat büyük kara deliğe fazlaca yaklaşması sonucu bir girdaba yakalandığı ve kara deliğin yüksek çekim gücüyle parçalanana kadar girdap içinde sürüklendiği belirtildi.

Kara deliğin yıldızın büyük bölümünü yuttuğu, parçalanan kısımların ise kara delik dışında, yörüngede sürekli dönen bir disk içinde birbirlerine çarparak yok olduğu kaydedildi.

BİLİM TARİHİNDE BİR İLK 

Araştırmacılar, gözlemin kara deliklerin yıldızları yutmasıyla ilgili yeni bilgileri ortaya çıkardığı, özellikle yıldızın parçalanmasına ve geride kalan parçaların kara delik çevresinde birbirine çarparak ufalanmasına dair gözlemlerin bilim tarihinde bir ilk olduğu vurgulandı.

Swift misyonunun baş araştırmacısı Dheeraj Pasham, "(Yıldızın kara delik içinde yok olmasından) bir ay sonra X ışınlarında parlaklık değişimleri olduğunu, yıldızın daha önce kaydettiğimiz optik ve mor-ötesi ışımalarına benzer yansımaların oluştuğunu gözledik. Bu optik ve mor ötesi yansımaların, kara deliğin uzağında, yörüngede eliptik akışlar halinde dönen materyallerin birbirine çarpmasıyla oluştuğunu düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Araştırmanın bulguları "The Astrophysical Journal Letters" dergisinde yayımlandı.



İlgili Konular kara delik
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Bilim Teknoloji Haberleri
Kara delik tarafından yutulan yıldızın 'ölüm girdabı'
Kara delik tarafından yutulan yıldızın 'ölüm girdabı'

Gökbilimciler, kara delik tarafından yutulan yıldızın yok oluşunu gözlemledi
Örümcek zehiri felçliler için umut olabilir
Örümcek zehiri felçliler için umut olabilir

Avustralya'da yürütülen bir araştırma örümcek zehrinin felç tedavisinde kullanılabileceğini ortaya koydu
Türkiye'nin ilk ticari çipleri ASELSAN'a üretilecek
Türkiye'nin ilk ticari çipleri ASELSAN'a üretilecek

Türkiye'nin ilk ticari çip fabrikası AB Mikro Nano, faaliyete geçmesinin ardından ilk sözleşmesini yaptı
SpaceX kapsülü dünyaya döndü
SpaceX kapsülü dünyaya döndü

Geçen ay Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilen "Dragon" uzay kapsülü, topladığı verilerle dünyaya döndü.
TÜBİTAK'ın yazılım kapasitesi ABD'de tescillendi
TÜBİTAK'ın yazılım kapasitesi ABD'de tescillendi

TÜBİTAK BİLGEM YTE'nin yazılım geliştirme konusundaki başarısı, ABD Carnegie Mellon Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Enstitüsünce, CMMI 5 sertifikasıyla belgelendi
Dünya'yı çevreleyen iç radyasyon kuşağı düşünülenden zayıf
Dünya'yı çevreleyen iç radyasyon kuşağı düşünülenden zayıf

NASA'nın bilim adamları, Dünya'yı çevreleyen iç radyasyon kuşağının, parçacık yükü ve elektron hızı bakımından düşünüldüğünden çok daha zayıf olduğunu belirledi
Japonya keşif uydusu fırlattı
Japonya keşif uydusu fırlattı

Japonya, uzaya keşif uydusu gönderdi
Sahra Bölgesinin çölleşmesinde insan faktörü
Sahra Bölgesinin çölleşmesinde insan faktörü

Bilim adamları, Kuzey Afrika'da Sahra bölgesinin çölleşmesinde insan topluluklarının belirleyici etkisi olduğunu ileri sürdü
Falcon 9 roketi yeni misyonu için uzaya fırlatıldı
Falcon 9 roketi yeni misyonu için uzaya fırlatıldı

Roket, iletişim uydusu EchoStar 23'ü yüksek irtifa yörüngesine yerleştirecek
Bakterilerin antibiyotik direncini kırmanın yolu bulundu
Bakterilerin antibiyotik direncini kırmanın yolu bulundu

Bilim adamları, dirençli bakterileri antibiyotiklere yeniden duyarlı hale getirmenin yolunu keşfetti
IBM'den tek atoma veri sığdırma
IBM'den tek atoma veri sığdırma

Tek atomda veri depolamaya olanak veren teknik geliştirildi
NASA Hindistan'ın 8 yıldır kayıp olan uydusunu buldu
NASA Hindistan'ın 8 yıldır kayıp olan uydusunu buldu

NASA, 8 yıl önce Ay'ın yörüngesindeyken Dünya ile irtibatı kesilen Hindistan'a ait bir keşif uydusunun yerini tespit etmeyi başardı
Yaban mersini yaşlılarda beyin fonksiyonlarını geliştiriyor
Yaban mersini yaşlılarda beyin fonksiyonlarını geliştiriyor

Yaşlılarda, düzenli yaban mersini suyu tüketimi beynin bilişsel fonksiyonlarını olumlu yönde etkiliyor
Antarktika'daki 'yeşil buzul'un gizemi çözüldü
Antarktika'daki 'yeşil buzul'un gizemi çözüldü

NASA'nın 5 Mart'ta çektiği Antarktika'daki buzulların bir kısmının renk değiştirdiğini gözler önüne seren fotoğraf için açıklama geldi
İTÜ öğrencilerinden 'insansız kara aracı'
İTÜ öğrencilerinden 'insansız kara aracı'

İTÜ öğrencilerinden oluşan "İTÜ Rover Takımı" yerli otomobil ve uçak üretimine de örnek olabilecek tamamı milli "insansız kara aracı" üretti
Antarktika'da söz sahibi olmak istiyoruz'
'Antarktika'da söz sahibi olmak istiyoruz'

ERÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halıcı, "Türk bilim insanları olarak kıtayla ilgili yapabildiğimiz kadar bilimsel makale üretmek, Antarktika'da Türkiye'nin bir bilim üssünün bulunmasını ve kıtada söz sahibi olmak istiyoruz." dedi.

Haberler

Kara delik akışlarının ısı değişimleri ilk kez ölçüldü
Kara delik akışlarının ısı değişimleri ilk kez ölçüldü

Kara delik gaz bulutlarını yutuyor
Kara delik gaz bulutlarını yutuyor

İki dev kara delik keşfedildi
İki dev kara delik keşfedildi






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 