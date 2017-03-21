Kara delik tarafından yutulan yıldızın 'ölüm girdabı'

Bilim adamları, ilk kez uzayda bir yıldızın kara delik içinde yok oluş sürecini tüm aşamalarıyla kayda geçirdi.
ABD Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) ve Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) araştırmacıları, NASA'nın Swift uydu teleskobunun uzak bir galakside günümüzden 290 milyon yıl önce Güneş benzeri yıldızın dev bir kara delik tarafından yutulduğu gök olayının optik ve mor-ötesi yansımalarını tespit ettiğini duyurdu.
"ASASSN-14li" adıyla anılan gök olayında Güneş'e benzeyen yıldızın, galaksinin merkezinde, Güneş'ten 13 kat büyük kara deliğe fazlaca yaklaşması sonucu bir girdaba yakalandığı ve kara deliğin yüksek çekim gücüyle parçalanana kadar girdap içinde sürüklendiği belirtildi.
Kara deliğin yıldızın büyük bölümünü yuttuğu, parçalanan kısımların ise kara delik dışında, yörüngede sürekli dönen bir disk içinde birbirlerine çarparak yok olduğu kaydedildi.
Araştırmacılar, gözlemin kara deliklerin yıldızları yutmasıyla ilgili yeni bilgileri ortaya çıkardığı, özellikle yıldızın parçalanmasına ve geride kalan parçaların kara delik çevresinde birbirine çarparak ufalanmasına dair gözlemlerin bilim tarihinde bir ilk olduğu vurgulandı.
Swift misyonunun baş araştırmacısı Dheeraj Pasham, "(Yıldızın kara delik içinde yok olmasından) bir ay sonra X ışınlarında parlaklık değişimleri olduğunu, yıldızın daha önce kaydettiğimiz optik ve mor-ötesi ışımalarına benzer yansımaların oluştuğunu gözledik. Bu optik ve mor ötesi yansımaların, kara deliğin uzağında, yörüngede eliptik akışlar halinde dönen materyallerin birbirine çarpmasıyla oluştuğunu düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Araştırmanın bulguları "The Astrophysical Journal Letters" dergisinde yayımlandı.
Gökbilimciler, kara delik tarafından yutulan yıldızın yok oluşunu gözlemledi
Avustralya'da yürütülen bir araştırma örümcek zehrinin felç tedavisinde kullanılabileceğini ortaya koydu
Türkiye'nin ilk ticari çip fabrikası AB Mikro Nano, faaliyete geçmesinin ardından ilk sözleşmesini yaptı
Geçen ay Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilen "Dragon" uzay kapsülü, topladığı verilerle dünyaya döndü.
TÜBİTAK BİLGEM YTE'nin yazılım geliştirme konusundaki başarısı, ABD Carnegie Mellon Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Enstitüsünce, CMMI 5 sertifikasıyla belgelendi
NASA'nın bilim adamları, Dünya'yı çevreleyen iç radyasyon kuşağının, parçacık yükü ve elektron hızı bakımından düşünüldüğünden çok daha zayıf olduğunu belirledi
Bilim adamları, Kuzey Afrika'da Sahra bölgesinin çölleşmesinde insan topluluklarının belirleyici etkisi olduğunu ileri sürdü
Roket, iletişim uydusu EchoStar 23'ü yüksek irtifa yörüngesine yerleştirecek
Bilim adamları, dirençli bakterileri antibiyotiklere yeniden duyarlı hale getirmenin yolunu keşfetti
NASA, 8 yıl önce Ay'ın yörüngesindeyken Dünya ile irtibatı kesilen Hindistan'a ait bir keşif uydusunun yerini tespit etmeyi başardı
Yaşlılarda, düzenli yaban mersini suyu tüketimi beynin bilişsel fonksiyonlarını olumlu yönde etkiliyor
NASA'nın 5 Mart'ta çektiği Antarktika'daki buzulların bir kısmının renk değiştirdiğini gözler önüne seren fotoğraf için açıklama geldi
İTÜ öğrencilerinden oluşan "İTÜ Rover Takımı" yerli otomobil ve uçak üretimine de örnek olabilecek tamamı milli "insansız kara aracı" üretti
ERÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halıcı, "Türk bilim insanları olarak kıtayla ilgili yapabildiğimiz kadar bilimsel makale üretmek, Antarktika'da Türkiye'nin bir bilim üssünün bulunmasını ve kıtada söz sahibi olmak istiyoruz." dedi.