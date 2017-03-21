Cami mimarisinde yeni dönem

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ortaklaşa yürüttüğü proje kapsamında düzenlenmesi planlanan çalıştayların ilki yarın ve 23 Mart'ta Ankara'da yapılacak.
Hayata geçirilecek proje ile camilerin toplumun her kesimine hitap edebilen sosyal ve kültürel ihtiyaçları karşılayabilecek hale gelmesi hedefleniyor.
Cami yapılacak alanlarda ihtiyaca göre Kur'an kursu, aile ve dini rehberlik bürosu, kütüphane, gençlik merkezi, çocuk oyun alanı, çok amaçlı salon, sergi salonu, sanat atölyesi, spor alanı, aşevi, taziye evi gibi bölümlerin de bulunması planlanırken, engelliler, kadınlar ve yaşlıların erişiminin kolaylaştırılması ve çocuk bakım mekanlarının da olması amaçlanıyor.
Projenin hayata geçmesiyle kendi enerjisini üretebilen, yağmur ve kullanım suyunun geri dönüşüm çerçevesinde çevre ve peyzaj düzenlemelerinde kullanılabildiği, şehrin dokusuna uygun ibadet mekanları yapılabilecek.
Geleneksel sanatların yaşatılmasına imkan tanıyan, ayrıca estetik kaygıları da dikkate alacak camilerin mimari ve akustik düzenlenmeleri, uzmanların danışmanlığında projelendirilecek. Halısından minaresine, kubbesinden taç kapılara, kemerlerden minber, mihrap ve kürsü gibi caminin mimari ögeleri ve yapı elemanlarına yönelik standartlar getirilirken, yapı denetimle ilgili hususlarda düzenlemelerle depreme dayanıklı güvenli yapılar oluşturulacak.
Nihai olarak yapılacak mevzuat düzenlemeleri ve hazırlanacak rehber ile camiler bir ibadet mekanı olmakla birlikte, hayatın merkezi haline gelecek ve toplumun her kesimi tarafından kullanılan fonksiyonel yapılar olması sağlanacak.
İlk çalıştay, Diyanet İşleri Başkanlığı Rıfat Börekçi Eğitim Merkezinde yapılacak.
Yıl içinde alanında uzman kişilerin katılımıyla yapılması planlanan başka çalıştayların sonunda mevzuat ve rehber kitap çalışmaları da tamamlanacak.
Camiler, toplumun her kesimine hitap edebilen, sosyal ve kültürel ihtiyaçları karşılayabilecek hale gelmesi için çalıştaylar düzenlenecek
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