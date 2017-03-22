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Usulsüzlükle suçlanan Fransa İçişleri Bakanı'ndan istifa
Usulsüzlükle suçlanan Fransa İçişleri Bakanı'ndan istifa

Genç kızlarını danışmanı olarak çalıştırıp usulsüzlük yapmakla suçlanan ve hakkında inceleme başlatılan Fransa İçişleri Bakanı Le Roux görevinden istifa etti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Hakkında, 14 ve 16 yaşındaki iki kızını danışman olarak çalıştırıp usulsüzlük yapmak suçlamasıyla soruşturma başlatılan Fransa İçişleri Bakanı Bruno Le Roux görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Le Roux, Paris'te düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı François Hollande'e istifasını sunduğunu belirtti.

Başbakan Bernard Cazeneuve ile birlikte Elysee Sarayına çıkarak Cumhurbaşkanı Hollande ile görüştüğünü ve istifasını sunduğunu aktaran Le Roux, "Böylelikle dürüstlüğümü, gerçeğe olan sadakatimi ve her zaman savunduğum cumhuriyet değerlerine bağlılığımı ifade etmemi sağladı." dedi.

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanı Bruno Le Roux, hakkındaki iddialar sonrası açılan soruşturmanın sağlıklı yürütülmesi ve gerçeğin ortaya çıkarılmasına destek olmak amacıyla istifasını sunmuştur." ifadesini yer verildi.

Açıklamada, Le Roux'nun yerine İçişleri Bakanlığı görevine Matthias Fekl'in getirildiği belirtildi.



İlgili Konular fransa Le Roux
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