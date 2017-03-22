Usulsüzlükle suçlanan Fransa İçişleri Bakanı'ndan istifa

Hakkında, 14 ve 16 yaşındaki iki kızını danışman olarak çalıştırıp usulsüzlük yapmak suçlamasıyla soruşturma başlatılan Fransa İçişleri Bakanı Bruno Le Roux görevinden istifa ettiğini açıkladı.
Le Roux, Paris'te düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı François Hollande'e istifasını sunduğunu belirtti.
Başbakan Bernard Cazeneuve ile birlikte Elysee Sarayına çıkarak Cumhurbaşkanı Hollande ile görüştüğünü ve istifasını sunduğunu aktaran Le Roux, "Böylelikle dürüstlüğümü, gerçeğe olan sadakatimi ve her zaman savunduğum cumhuriyet değerlerine bağlılığımı ifade etmemi sağladı." dedi.
Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanı Bruno Le Roux, hakkındaki iddialar sonrası açılan soruşturmanın sağlıklı yürütülmesi ve gerçeğin ortaya çıkarılmasına destek olmak amacıyla istifasını sunmuştur." ifadesini yer verildi.
Açıklamada, Le Roux'nun yerine İçişleri Bakanlığı görevine Matthias Fekl'in getirildiği belirtildi.
Genç kızlarını danışmanı olarak çalıştırıp usulsüzlük yapmakla suçlanan ve hakkında inceleme başlatılan Fransa İçişleri Bakanı Le Roux görevinden istifa etti
ABD Başkanı Trump, sağlık yasasının değişmesi olduğunu, bunu gerçekleştirememeleri halinde birçok Cumhuriyetçi vekilin 2018 yılındaki seçimlerde koltuğunu kaybedebileceğini söyledi
İngiliz hükümeti, Türkiye dahil 6 ülkeden Birleşik Krallık'a doğrudan yapılan uçuşlarda, yolcuların bazı elektronik cihazları kabine almasının yasaklandığını duyurdu
ESCWA'nın "İsrail'in Filistin halkına karşı ırkçı bir sistem tesis ettiği" yönündeki raporunun geri çekilmesi Ramallah'ta protesto edildi
İngiltere'de bir grup milletvekili BBC'nin, AB'den ayrılma sürecine ilişkin tarafsız yayın yapmadığını savundu
İtalyan Senatör Razzi'nin Esed ile öz çekim yapması ülkesinde tartışmaya neden oldu
Kamboçya'da geçen yıl başlatılan anne sütü ihracatının askıya alındığı bildirildi.
İsrail istihbaratı, insani krizin yaşandığı Gazze'de TİKA çalışanı Murteca'nın yardım faaliyetlerini "teröre destek" saydı
New York Times Türkiye muhabiri 'OHAL'deki ülke' üst başlığıyla bir yazı dizisine başlayarak her hafta "baskı altındaki bir ülke olan Türkiye’de cepheleşmenin iki tarafından insan manzaralarına" yer vereceğini duyurdu
Suriye'de rejim güçlerinin başkent Şam'ın doğusunda muhaliflerin kontrolündeki bölgelere düzenlediği hava saldırılarında 3 sivil hayatını kaybetti
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Bogdanov, "(Mısır-Libya sınırına asker gönderildiği yönündeki haberler) Bu doğru değil. Batı, doğu ve güneyde Libya toplumunun tüm unsurlarıyla temas halindeyiz" dedi
Ruanda Devlet Başkanı Kagame, son yıllarda İsrail ile yakınlaşmasının karşılığını önümüzdeki aylarda Yahudi Halkıyla Olağanüstü dostluk Ödülü ile pekiştirecek
Saraybosna'da düzenlenen "NATO PA 94. Rose-Roth Semineri"nde Batı Balkan ülkelerinin AB üyelik süreci, bu ülkelerdeki istikrarsızlık ortamı, sığınmacı krizi ve terörle mücadele konuları ele alınacak
İsrail Genelkurmay Başkanı Eizenkot, Hizbullah'ın komutanlarından Bedreddin'in örgüt tarafından öldürüldüğünü ileri sürdü
Rusya'nın, Bosna Hersek'le anlaştığı ve Sovyetler Birliği'nden kalan tüm borçların 45 gün içerisinde kapatılacağı bildirildi
BM Suriye Özel Temsilcisi Mistura, Suriye konulu Cenevre 5 görüşmeleri öncesi Ankara'yı ziyaret edecek