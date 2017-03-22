Somali'de bomba yüklü araçla saldırı: 8 ölü

Somali’nin başkenti Mogadişu’da cumhurbaşkanlığı sarayı yakınında bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 8 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.
Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, intihar eylemcisi tarafından kullanılan bomba yüklü aracın Somali Tiyatrosu yanında bulunan kontrol noktasına çarpması sonucu araç infilak etti. Patlama sonucu ölen ve yaralananlar oldu.
Patlamanın, cumhurbaşkanlığı sarayının yakınında meydana geldiğini belirten kaynaklar, bölgede çeşitli devlet dairesi ile bakanlık binalarının yer aldığını ifade etti.
Olay yerinde bulunan Yasin adında acil yardım görevlisi, yerde en az 8 cesedi gördüğünü, 10 yaralının hastaneye kaldırıldığını söyledi.
Ölü ve yaralı sayısının artabileceği, ölenlerin sivil olup olmadığının henüz bilinmediği ifade edildi.
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Başkent Mogadişu’da bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 8 kişi öldü, 10 kişi yaralandı
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