09:14, 22 Mart 2017 Çarşamba

Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 22 Mart 2017

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Anadolu Yayıncılar Derneği üyeleriyle bir araya gelecek, Kuzeykent Miting Alanı'nda toplu açılış törenine katılacak.

(Ankara/12.00/Kastamonu/15.00)

2- Başbakan Binali Yıldırım, Çırağan Sarayı'nda TİKAD Olağan Genel Kurulu'na iştirak edecek, Zübeyde Hanım Bulvarı'nda halka hitap edecek, Valilik ziyaretinde bulunacak.

(İstanbul/10.30/Iğdır/14.00/15.30)

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Seydişehir'de halkla buluşacak, Rixos Otel'de iş dünyası ve STK temsilcileriyle bir araya gelecek.

(Konya/12.00/15.00)

4- Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.

(Ankara/10.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, Beypazarı ilçesinde halka hitap edecek.

(Ankara/14.00)

2- Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Esenler Belediyesince Dr. Kadir Topbaş Kültür Merkezi'nde "Uluslararası Tarihi Su Yolu Şehirleri Buluşması"na, İstanbul Büyükşehir Belediyesince Bahçelievler'de gerçekleştirilecek toplu açılış ve temel atma törenine iştirak edecek.

(İstanbul/11.00/16.00)

3- Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Boyabat’ta halka hitap edecek, Adliye Sarayı’nı ziyaret edecek, Öğretmenevi'nde Yaşlılar Haftası dolayısıyla düzenlenecek törene katılacak.

-Bozdağ, Ayancık Kültür Merkezi’nde düzenlenecek konferansta konuşacak, Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenecek “İbrahim Sadri ile Çanakkale Türküleri ve Şiir Dinletisi” programına iştirak edecek.

(Sinop/10.30-19.30)

4- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Torbalı'da huzurevi açılışına katılacak, huzurevi sakinleri ile kahvaltı yapacak, Valiliği ve Torbalı Belediyesini ziyaret edecek, Sosyal Hizmetler Merkezi açılışına katılacak.

- Kaya, Karabağlar Huzurevi ile Balçova'da çocuk evini ziyaret edecek, halkla buluşacak, Gönül Elçileri programına iştirak edecek.

(İzmir/10.00-16.15)

5- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, iş adamları, STK temsilcileri ve muhtarlarla bir araya gelecek, Enez, İpsala ve Meriç ilçelerinde halkla buluşacak; Keşan, Enez ve Uzunköprü'de esnaf ziyaretinde bulunacak.

(Edirne/09.30-18.30)

6- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Ahmet Hamdi Akseki Camisi Sergi Salonu'nda, "Cami Planlama ve Tasarımı Projesi" kapsamında gerçekleştirilecek çalıştayda konuşacak.

(Ankara/10.30)

7- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Erciş ve Özalp ilçelerinde halka seslenecek, il merkezinde esnafı ziyaret edecek, muhtarlar, gençler, kanaat önderleri ve STK temsilcileriyle bir araya gelecek.

(Van/10.00-18.30)

8- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde EURIE 2017 Uluslararası Avrasya Yükseköğretim Zirvesi'ne, Üsküdar'da Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane sohbetlerine katılacak.

(İstanbul/10.00/16.00)

9- Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, "Savunma Sanayii KOBİ'lerle Büyüyor Gaziantep Buluşması"na iştirak edecek.

(Gaziantep/12.00)

10- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Menderes, Ödemiş Gaziemir ve Kiraz ilçelerinde halk oylaması çalışmalarına katılacak.

(İzmir/09.00-17.30)

11- Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Valiliği ziyaret edecek, İl Sağlık Değerlendirme Toplantısına katılacak, MHRS çalışanlarıyla bir araya gelecek, STK temsilcileriyle toplantı yapacak, Kahta ilçesinde mitinge iştirak ederek STK temsilcileri ve muhtarlarla bir araya gelecek.

(Adıyaman/10.00-16.30)

EKONOMİ

1- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Neden Evet Diyoruz Ofisi”ni ziyaret edecek, Fatih Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelecek, Denizli Esnaf Odaları yönetimiyle toplantı yapacak.

(Denizli/12.00/17.00/19.00)

2- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Doğanşehir ve Yeşiltepe mitinglerine katılacak, belde ziyaretlerinde bulunacak.

(Malatya/11.00-19.00)

3- Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, muhtar ve emeklilerle toplantı yapacak, 15 Temmuz Şehitleri Anısına Hatıra Ormanı oluşturma etkinliği ile mitinge katılacak.

(Mersin/09.30-15.00)



DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanlığında düzenlenecek "DEAŞ'la Mücadele Küresel Koalisyonu Dışişleri Bakanları Toplantısı"na iştirak edecek.

(Washington)

2- DEAŞ'ın elinde tuttuğu Musul'u kurtarma operasyonuna ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Bağdat)

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ve Fırat Kalkanı Harekatı takip ediliyor.

(Halep/İdlib/Şam/Hama/Humus/Lazkiye/Ankara)

4-Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

(Sana/Riyad)



SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Hakkari Valiliği ile Gençlik Merkezini ziyaret edecek; STK temsilcileri, kanaat önderleri, muhtarlar ve sporcularla bir araya gelecek, Genç Kürsü programına katılacak ve spor tesislerini ziyaret edecek; İstanbul'da Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri törenine katılacak.

(Hakkari/11.00-15.15/İstanbul/19.30)

2- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 27. haftasında CSKA Moskova-Darüşşafaka Doğuş ve Galatasaray Odeabank-Unics Kazan maçları oynanacak.

(Moskova/19.00/İstanbul/21.00)

3- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Pınar Karşıyaka, İtalya'nın Umana Reyer takımını konuk edecek.

(İzmir/20.00)

4- A Milli Futbol Takımı, Finlandiya ile 24 Mart Cuma günü oynayacağı 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu 5. maçının hazırlıklarını Antalya'da konakladığı otelin sahasında yapacağı antrenmanla sürdürecek.

(Antalya/18.30)

5- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi 20. hafta erteleme maçında Fenerbahçe ile Mersin Büyükşehir Belediyespor, Metro Enerji Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/18.30)

6- Hentbolda Erkekler Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçları oynanacak.



ÖZEL HABER



1- Devlet, Sur'u yeniden inşa ediyor

- PKK'lıların geçen yıl yaşamı hiçe sayan saldırılarında zarar gören Diyarbakır'ın tarihi Sur ilçesinin adeta yeniden inşa edilmesi için başta Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve TOKİ olmak üzere ilgili kurumlar yoğun bir çalışma yürütüyor

- Sur ilçesinin yeniden ihyası için hayata geçirilen projelerle, kentin turizmi ve maneviyatı açısından önemli bir konuma sahip olan İçkale'deki Hz. Süleyman ve 27 Sahabe Camisi'nin bulunduğu alan düzenleniyor, tarihi Diyarbakır evlerine uygun 44 konut inşa ediliyor, Gazi Caddesi ile tarihi Yanık Çarşıda 494 iş yerinde yenileme ve altyapı çalışmaları gerçekleştiriliyor

- Çalışmaların tamamlanmasıyla tarih boyunca 33 medeniyete ev sahipliği yapan ancak teröristlerin çukur kazıp, bombalı saldırılar gerçekleştirmesi sonucu büyük hasar gören Suriçi, turizmin cazibe merkezi haline gelecek

- Vali Hüseyin Aksoy:

- "Çalışmalarla, önceki Sur'dan çok daha iyi bir Sur'u, turizm açısından insanların ilgi duyacağı bir noktaya taşımış olacağız"

- Vatandaşlardan Şehmus Tunç:

- "Bu projelerin Diyarbakır'a faydası olacaktır. Burası tarihi bir şehir. Projeleri hayata geçiren yetkililere teşekkür ediyoruz"

2- Referandumun kazananı onlar olacak

- 55 milyonu aşkın seçmenin 16 Nisan Pazar günü "Evet" ya da "Hayır" oyunu kullanmak üzere sandık başına gideceği Anayasa değişikliği referandumu için yürütülen çalışmalar, reklamdan promosyona, matbaadan bayrak üreticilerine, araştırma şirketlerinden otobüs firmalarına çok sayıda sektörü hareketlendirdi

- TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken:

- "Bu tür seçimlerde esnafın yüzü gülüyor"

- Promosyon Ürünleri İmalatçıları ve Satıcıları Derneği Başkanı Ercan Güler:

- "Referandum vesilesiyle sektöre 250 milyon liralık bir ek gelir bekliyoruz"

- Uluslararası Sosyal Medya Derneği Başkanı Said Ercan:

- "Artan görsel ve metin içerikleriyle birlikte sosyal medyada hareketlilik oluştu. Profil fotoğraflarına bile herkes 'evet' ya da 'hayır' ibaresi ekliyor. Kampanyanın çok büyük bir kısmı sosyal medyada geçmeye başladı"

- "Gelecek seçimlerde belki de bütün kampanyalar sosyal medyada olacak şekilde yapılandırılmaya başlanacak"

3- İstanbul'un yaşlıları Kadıköy'de, gençleri Esenyurt, Arnavutköy ve Sultanbeyli'de

- İÜ İktisat Fakültesi'nin yürüttüğü, İstanbul Kalkınma Ajansının desteklediği Mahallem İstanbul Projesi'nin sonuçlarına göre, İstanbul'da yaşlı nüfusun yoğunlaştığı mahalleler Kadıköy’den Caddebostan, Suadiye, Fenerbahçe, Göztepe ve Feneryolu olurken, Esenyurt, Arnavutköy ve Sultanbeyli ilçeleri ise 25 yaş ortalamasıyla en genç nüfusa sahip mahallelerden oluşuyor

- İstanbul’da üniversite mezunu oranının en yüksek olduğu mahalleler Ümraniye’den Saray, Beşiktaş’tan Konaklar, Levazım ve Levent, Ataşehir’den Atatürk oldu

- Levent, İstanbul’da doktora mezunu en yüksek olan mahallelerin başında geliyor

- İÜ İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Şeker:

- "İstanbul'da yaşayanlar mahalleleriyle ilgili demografik yapıdan eğitime, sağlıktan sosyal ve siyasal ortama, ekonomik yapıdan altyapı ve çevreye birçok bilgiye anında ulaşabilecek"