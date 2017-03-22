09:20, 22 Mart 2017 Çarşamba

İsrail'den Gazze Şeridi'ne top atışı





İsrail'in, Refah kentine düzenlediği saldırıda Filistinli bir genç öldü, iki kişi yaralandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda bir kişinin öldüğü 2'sinin yaralandığı bildirildi. Filistin Sağlık Bakanlığı sözcüsü Eşref el-Kudra yaptığı açıklamada, İsrail'in Refah kentine topçu atışıyla düzenlediği saldırıda Yusuf Şaban Ebu Azra (18) isimli bir Filistinlinin hayatını kaybettiği, iki kişinin yaralandığını belirtti. Kudra, yaralıların Refah'taki Ebu Yusuf En-Neccar Hastanesinde tedavi altına alındıklarını kaydetti. İsrail'den ise olayla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

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