09:33, 22 Mart 2017 Çarşamba

Van'da 75 kilogram eroin ele geçirildi





Van Gürpınar ilçesinde bir minibüsteki aramada 75 kilogram eroin bulundu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Van'ın Gürpınar ilçesinde bir minibüste yapılan aramada 75 kilogram eroin bulundu. Gürpınar Emniyet Amirliği ile Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Van-Hakkari karayolunun Kurubaş mevkisinde bir minibüsü durdurdu. Minibüste yapılan ve narkotik köpeğinin de kullanıldığı aramada, aracın taban kısmına paketler halinde gizlenmiş 75 kilogram eroin ele geçirildi. Sürücü F.U. gözaltına alındı.

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