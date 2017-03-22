09:44, 22 Mart 2017 Çarşamba

e-Safe Siber Güvenlik Zirvesi'nde Türkiye

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Siber güvenlikte yerel sorunların ele alınacağı e-Safe Siber Güvenlik Zirvesi, 30 Mart'ta yapılacak. Zirvede, dünyada ve Türkiye'deki muhtemel siber saldırılara karşı tedbirler değerlendirilecek.

Alınan bilgiye göre, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) merkez binasında düzenlenecek zirveye, siber güvenlik alanında uzman isimler ve sektör profesyonelleri katılacak. Siber güvenlik sektörünün nabzının tutulacağı zirvede, yerel sorunlar öncelikli konu olacak.

Güvenlik tehditlerine karşı önleyici tedbirler alma noktasında sektöre ışık tutacak etkinliğe, bilgi teknolojileri profesyonelleri, bilişim uzmanları, bilişim sistemleri yöneticileri, kamu kurumları ve ilgili birim yetkilileri, kolluk kuvvetleri ve ilgili bakanlıkların temsilcileri, siber güvenlik ve adli bilimler alanında çalışan uzmanlar, medya, üniversitelerden akademisyenlerin katılması planlanıyor.

e-Safe Kurucusu Musa Savaş, zirvenin önemine işaret ederek, "Siber güvenlik konusunu e-Safe ile yeni bir boyuta taşıyoruz. Yeni boyutun adı, ülkenin tüm satıhlarıyla teknoloji temelli güvenliğidir. Bir başka deyişle, 'tüm ülkenin her şeyiyle güvenliğinin teknoloji temelli bakış açısıyla güvence altına alınması' diyebiliriz. İşte biz e-Safe’te bunu yapıyoruz. Tüm ülkenin teknolojik olarak güvenliğini anlatıyoruz." dedi.

Savaş, siber güvenlikten post kuantuma, doğal afet ve sabotajlarda veri merkezlerinin donanım ve yazılım güvenliğine kadar birçok başlığın e-Safe'te tartışmaya açılacağını söyledi.

Zirvede, siber savaşlar ve istihbarat, kritik altyapılarda siber güvenlik, kamu yönetiminde bilgi güvenliği ve kompartımantasyon, ulusal seviye siber güvenlik merkezleri/ tehditler ve fırsatlar, insan merkezli yeni nesil siber güvenlik yaklaşımı, siber suçlar, modern iş dünyasında siber operasyon yönetimi, proaktif ve saldırgan siber güvenlik, nesnelerin interneti ve güvenlik riskleri, kuantum sonrası kriptografi, finans sektöründe siber güvenlik önlemleri, büyük veri ve yapay zeka destekli güvenlik, ağ, veri ve mobil cihazların güvenliği, adli bilişim çözümleri konuları gündemde olacak.