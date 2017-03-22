09:50, 22 Mart 2017 Çarşamba

Elazığ'da "geçici askeri güvenlik bölgesi" uygulaması





Elazığ'da 15 bölge, geçici askeri güvenlik bölgesi ilan edildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Elazığ Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, PKK'ya yönelik operasyonlar kapsamında Alacakaya ilçesi Gortil, Herbite, Arıcak Görese 1 ve 2, Karakoçan ilçesi Gazdağı, Karaboğa, Dilektaşı, Akpınar, Pilavtepe, Koçyiğitler, Başak, Velikan doğusu, Çatılı, Palu ilçesi Akdağ bölgesi, Haydar ve Deştibotan yaylaları 19 Mart-2 Nisan 2017 tarihlerinde geçici askeri güvenlik bölgesi ilan edildi.

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