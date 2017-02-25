10:26, 22 Mart 2017 Çarşamba

7 ildeki FETÖ/PDY operasyonunda 12 gözaltı





Aksaray merkezli 7 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda, daha önce meslekten ihraç edilen ve ByLock kullandığı iddia edilen 12 öğretmen yakalandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Aksaray merkezli 7 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda, daha önce meslekten ihraç edilen ve ByLock kullandığı iddia edilen 12 öğretmen yakalandı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma çerçevesinde, daha önce meslekten ihraç edilen ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları iddia edilen 22 öğretmen hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Aksaray merkezli, Ankara, Konya, Adana, Niğde, Amasya ve Şanlıurfa'da çok sayıda adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 12 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra, emniyete götürüldü. Adreslerinde bulunamayan 10 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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