10:35, 22 Mart 2017 Çarşamba

Suriye'de okula hava saldırısı: 30'dan fazla ölü





ABD öncülüğündeki güçler, Suriye'nin kuzeyindeki bir okula hava saldırı düzenledi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Suriye'nin kuzeyindeki bir okula ABD öncülüğündeki güçler tarafından hava saldırısı düzenlendi. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne göre, saldırıda 30'dan fazla kişi öldü.

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