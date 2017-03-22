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Günün Haberleri
11:43, 22 Mart 2017 Çarşamba
Ortadoğu
10:35, 22 Mart 2017 Çarşamba

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Suriye'de okula hava saldırısı: 30'dan fazla ölü
Suriye'de okula hava saldırısı: 30'dan fazla ölü

ABD öncülüğündeki güçler, Suriye'nin kuzeyindeki bir okula hava saldırı düzenledi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Suriye'nin kuzeyindeki bir okula ABD öncülüğündeki güçler tarafından hava saldırısı düzenlendi. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne göre, saldırıda 30'dan fazla kişi öldü.



İlgili Konular Suriye
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