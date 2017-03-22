İstanbul'daki 'ByLock' davasında üçüncü duruşma

FETÖ soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları gerekçesiyle 63’ü tutuklu 86 sanık hakkında ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan onbeşer yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın üçüncü duruşması başladı.
Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısında oluşturulan binadaki duruşma salonunda İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmada, 62 tutuklu, 2 tutuksuz sanık ve avukatları katıldı.
Duruşma, sanık ve avukatların taleplerinin alınmasıyla sürüyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, terör örgütü FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanan emniyet görevlilerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, 63'ü tutuklu 86 polisin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan onbeşer yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.
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