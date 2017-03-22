10:53, 22 Mart 2017 Çarşamba

Çanakkale'de 46 yabancı uyruklu yakalandı





Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 46 yabancı uyruklu yakalandı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Behramkale köyü Yeşil Liman sahiline operasyon düzenledi. Operasyonda, aralarında kadınların da bulunduğu Suriye, Afganistan ve Kongo uyruklu 46 kişi yakalandı. Yabancı uyruklular, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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