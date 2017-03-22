10:57, 22 Mart 2017 Çarşamba

Le Pen'den Çad ziyareti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Fransa'da cumhurbaşkanı adaylarından aşırı sağcı lider Marine Le Pen, ülkesinin Çad'a terörle mücadelede destek verdiğini belirtti.

Temaslarda bulunmak için Çad'a gelen Le Pen, Devlet Başkanı Idriss Deby Itno tarafından, ülkenin doğusundaki Amdjarass bölgesinde karşılandı. Le Pen, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Sahel'deki teröristlerle mücadele eden Çad'a desteklerimizi yinelemek için bu ziyareti gerçekleştirdik." dedi.

Teröre karşı iş birliği yapan Fransa ile Çad'ın ilişkilerinin aynı hızda devam etmesinin faydalı olacağını söyleyen Le Pen, Deby Itno ile Libya sorununu da görüştüklerini ifade etti.

Le Pen, "Zamanında NATO'yla Batılı güçlerin Libya'ya askeri müdahalede bulunmasının bir hata olduğunu savunmuştuk. Bugün bölgede yaşananlar ise haklı olduğumuzu ispatladı. Askeri müdahale ülkedeki krizi daha da alevlendirdi ve bölgede kaçakçılık ile yasa dışı silah ticareti yaygınlaştı. Hatta ülkede mevcut istikrarsızlığı daha da büyüttü." diye konuştu.

Çad'daki insani krize de değinen Le Pen, uluslararası toplumun yardımlarının yetersiz kaldığına, krizin sonlandırılabilmesi için daha çok destek gerektiğine işaret etti.

Le Pen'in, ülkede görevli Fransız askeri birliklerini ziyaret için bugün başkent Encemine'ye geçmesi ve daha sonra ülkeden ayrılması bekleniyor.