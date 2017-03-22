Fransa'da 'Fiat' hakkında adli soruşturma

BFM televizyon kanalı, adli kaynaklara dayandırarak verdiği haberde, Haksız Rekabetle Mücadele ve Tüketiciyi Koruma Kurumunun (DGCCRF) hazırladığı rapor doğrultusunda Fiat hakkında soruşturma açıldığını duyurdu.
Fransız televizyon kanalı, üç sorgu hakiminin konu ile ilgili idari soruşturmayı yürüteceğini bildirdi.
Fiat Chrysler hakkında yine aynı suçlamayla ABD’de de soruşturma açılmıştı.
Paris savcılığı daha önce de DGCCRF raporu doğrultusunda, dizel motorların emisyon testlerinde hile yaptığı şüphesiyle Renault ve Volkswagen aleyhine adli soruşturma başlatmıştı.
Peugeot ile ilgili raporunu ise şubat ayında savcılığa gönderen DGCCRF, dün Opel’i aklayarak, bu şirket ile ilgili soruşturmayı kapattığını açıklamıştı.
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