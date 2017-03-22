11:08, 22 Mart 2017 Çarşamba

Kuzey Kore'nin füze denemesi başarısız oldu





Kuzey Kore'nin başarısız bir füze denemesi yaptığı bildirildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi ABD Pasifik Komutanlığından yapılan açıklamada, "füzenin fırlatıldıktan sonra saniyeler içinde patladığı" belirtildi. Güney Kore Savunma Bakanlığı yetkilileri de Kuzey Kore'nin liman kenti Wonsan'dan gerçekleştirdiği füze denemesinin başarısız olduğunu açıkladı. Yetkililer, füzenin türünün araştırıldığını kaydetti. "DEVRİM NİTELİĞİNDE BULUŞ" OLARAK NİTELENDİRİLEN ROKET MOTORUNU TEST ETMİŞTİ Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansında (KCNA) hafta sonu yer alan haberde, Pyongyang yönetiminin "devrim niteliğinde buluş" olarak nitelendirdiği yeni nesil roket motorunun başarıyla test edildiği duyurulmuştu. Yüksek itiş gücüne sahip yeni nesil roket motorunun denemesinin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un katılımıyla Sohae fırlatma tesisinde yapıldığı belirtilmişti. Yeni nesil roket motorunun, Kuzey Kore uzay ve uydu fırlatma programlarında kullanılacağı kaydedilmişti.

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