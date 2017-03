11:11, 22 Mart 2017 Çarşamba

Mısırlı STK'lardan ABD'ye Sisi çağrısı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Mısırlı sivil toplum kuruluşları, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'nin ziyareti öncesi ABD Kongre üyelerine Mısır'da insan haklarına sahip çıkma çağrısı yaptı.

Aralarında "Homeland For All, Democracy for Egypt, CODEPINK" gibi örgütlerin bulunduğu sivil toplum kuruluşları, nisan ayında Sisi'nin Washington'a yapacağı ziyaret öncesi ortak açıklama yaptı.

Açıklamada, Mısır'daki insan hakları ihlalleri ve hapishanelerde yaşanan işkencelere ilişkin tüm Kongre üyelerine mektup gönderildiği bildirildi.

KONGRE ÜYELERİNDEN ÜÇ İSTEK

Mektupta Kongre üyelerinden üç istekte bulunulduğu belirtilerek bunların, Sisi ile görüşmemeleri çağrısı, Mısır'a yapılan yıllık 1 buçuk milyar dolarlık askeri yardımın askıya alınarak durumun gözden geçirilmesi ve tüm dış yardımların Mısır'daki siyasi tutukluların durumuna göre değerlendirilmesi olduğu ifade edildi.

Sisi'nin darbeyle göreve gelmesinin ardından ülkede demokrasi ve insan haklarının giderek kötüleştiği vurgulanan mektupta, ülkede bu ihlallere son verilene kadar Mısır'a askeri ve diğer yardımların durdurulması istendi.

Sisi'nin teröre karşı ABD ile müttefik olduğu söylemlerine rağmen ülkedeki baskı ortamı ve sosyal yapının bozulmasının sadece terör örgütlerini güçlendirdiği vurgulanan mektupta, ABD'den Mısır'da baskıcı yönetime değil demokrasi, insan hakları ve ifade özgürlüğü gibi değerlere sahip çıkması talep edildi.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'nin nisan ayında Washington'ı ziyaret ederek, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da görüşmesi bekleniyor.