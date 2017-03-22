11:16, 22 Mart 2017 Çarşamba

Kuveyt Emiri'nden Şanlıurfa'ya 5 milyon dolar hibe





Kuveyt Arap Kalkınma Fonu ile imzalanan hibe protokolü ile Şanlıurfa'ya 5 milyon dolar hibe yaptı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Şanlıurfa’ya Kuveyt Arap Kalkınma Fonu’ndan 5 milyon dolarlık destek sağlandı. Türkiye Cumhuriyeti ile Kuveyt Arap Kalkınma Fonu arasında imzalanan hibe protokolü Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah Ahmed Cabir El Sabah ile Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi’nin de katıldığı törende 5 milyon dolarlık hibe protokolü imzalandı. Başkan Çiftçi, desteklerinden dolayı Kuveyt Emiri Şeyh Sabah’a teşekkür etti. Protokol çerçevesinde sağlanacak 5 milyon dolarlık hibe Şanlıurfa’da altyapının geliştirilmesinde kullanılacak.

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