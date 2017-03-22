11:39, 22 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

TerÃ¶rÃ¼ destekleyen sÃ¶zleÅŸmeli personelin iÅŸine son





TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleriyle eylem birliÄŸi yaptÄ±ÄŸÄ±, bu Ã¶rgÃ¼tlere yardÄ±m ettiÄŸi ve bunlarÄ±n propagandasÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± belirlenen sÃ¶zleÅŸmeli personelin sÃ¶zleÅŸmesi feshedilecek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi TerÃ¶rÂ Ã¶rgÃ¼tleriyle eylem birliÄŸi yaptÄ±ÄŸÄ±, bu Ã¶rgÃ¼tlere yardÄ±m ettiÄŸi ve bunlarÄ±n propagandasÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± belirlenenÂ kamuÂ kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nda gÃ¶revliÂ sÃ¶zleÅŸmeli personelinÂ sÃ¶zleÅŸmeleri feshedilecek. SÃ¶zleÅŸmeli PersonelÂ Ã‡alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±na Ä°liÅŸkin Esaslarda DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Dair Bakanlar Kurulu KararÄ±,Â Resmi Gazete'de yayÄ±mlanarak yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girdi. Buna gÃ¶re, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleriyle eylem birliÄŸi iÃ§inde olduÄŸu, bu Ã¶rgÃ¼tlere yardÄ±m ettiÄŸi, kamu imkan ve kaynaklarÄ±nÄ± bu Ã¶rgÃ¼tleri desteklemeye yÃ¶nelik kullandÄ±ÄŸÄ± ya da kullandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±, sÃ¶z konusu Ã¶rgÃ¼tlerin propagandasÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± tespit edilen kamuda gÃ¶revli sÃ¶zleÅŸmeli personelin sÃ¶zleÅŸmeleri feshedilecek. Yeni dÃ¼zenleme kapsamÄ±nda yurt dÄ±ÅŸÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lacak yabancÄ± uyruklu personele tatil ve benzeri nitelikte diÄŸer ikramiye Ã¶demeleri de yapÄ±labilecek.

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