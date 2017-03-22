12:06, 22 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

Denizci askerlere yÃ¶nelik 'ByLock' davasÄ± baÅŸladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

FETÃ–/PDY'nin ÅŸifreli haberleÅŸme programÄ±Â "ByLock"u kullandÄ±klarÄ± iddiasÄ±ylaÂ Deniz Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±nda gÃ¶revli tutuklu 19 askerin, "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yeliÄŸi" suÃ§undan, 15'er yÄ±la kadar hapis istemiyle aÃ§Ä±lan davanÄ±n ilk duruÅŸmasÄ± baÅŸladÄ±.

Ä°stanbul 13. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde gÃ¶rÃ¼len duruÅŸmaya, tutuklu sanÄ±klar Abdullah BaÄŸcÄ±, Ahmet ErdiÃ§, Ali Erkan KatrancÄ±, AydoÄŸan Ayvaz, Cihan Ã–zdemir, CÃ¼neyt Demir, DÃ¼ndar YÄ±ldÄ±z, Erkan KazÄ±cÄ±lar, ErtuÄŸrul Aslan, Fatih Kaya, Habib GÃ¼rkan BaÅŸova, Hakan DikiciaÅŸÄ±k, Hasan Sincar, Hilmi KendircioÄŸlu, Ä°brahim Ã‡iftÃ§i, Ä°brahim DÃ¼ger, Ä°sa YaÅŸar ve Ä°smail Demir ile taraflarÄ±n avukatlarÄ± katÄ±ldÄ±.

Ä°DDÄ°ANAMEDEN

Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± TerÃ¶r ve Ã–rgÃ¼tlÃ¼ SuÃ§lar BÃ¼rosu savcÄ±larÄ±ndan GÃ¶kalp KÃ¶kÃ§Ã¼ ve ErgÃ¼n GÃ¼Ã§lÃ¼ tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan iddianamede, darbe giriÅŸimi sonrasÄ±nda terÃ¶r Ã¶rguÌˆtuÌˆnuÌˆn SilahlÄ± Kuvvetler ve diÄŸer devlet kurumlarÄ±ndaki mensuplarÄ±nÄ±n deÅŸifresine yÃ¶nelik soruÅŸturmalarÄ±n uÌˆlke genelinde yaygÄ±nlaÅŸtÄ±ÄŸÄ±, Ã¶rguÌˆtle iltisaklarÄ± tespit edilen kiÅŸilerin ihraÃ§ edildiÄŸinin anlaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ancak Ã¶zellikle SilahlÄ± Kuvvetler aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã¶rguÌˆte mensup bir kÄ±sÄ±m asker ÅŸahÄ±slarÄ±n darbe giriÅŸimine iÅŸtirak etmediÄŸinin tespit edildiÄŸi vurgulandÄ±.

Ä°ddianamede, Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Deniz Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 07 KasÄ±m 2016 tarihli yazÄ±sÄ± ile FETÃ–/PDY SilahlÄ± TerÃ¶r Ã–rguÌˆtuÌˆ mensuplarÄ±nca muÌˆnhasÄ±ran kullanÄ±lan kriptografik haberleÅŸme programlarÄ±ndan "ByLock And Chat" isimli programÄ± kullandÄ±klarÄ± tespit edilen ÅŸahÄ±slar hakkÄ±nda soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hatÄ±rlatÄ±ldÄ±.

SÃ¶z konusu Deniz Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndan gÃ¶revli 18 ÅŸÃ¼phelinin ByLock kullanÄ±cÄ±sÄ± olduÄŸu, bu ÅŸÃ¼phelilerden 3'nÃ¼n eÅŸinin de Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturmada ÅŸÃ¼pheli olarak yer aldÄ±ÄŸÄ± ifade edilerek, ÅŸÃ¼phelilerin ''silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak'' suÃ§undan 7,5 yÄ±ldan 15'er yÄ±la kadar hapis cezasÄ± ile cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± talep edildi.