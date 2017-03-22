Denizci askerlere yÃ¶nelik 'ByLock' davasÄ± baÅŸladÄ±

FETÃ–/PDY'nin ÅŸifreli haberleÅŸme programÄ±Â "ByLock"u kullandÄ±klarÄ± iddiasÄ±ylaÂ Deniz Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±nda gÃ¶revli tutuklu 19 askerin, "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yeliÄŸi" suÃ§undan, 15'er yÄ±la kadar hapis istemiyle aÃ§Ä±lan davanÄ±n ilk duruÅŸmasÄ± baÅŸladÄ±.
Ä°stanbul 13. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde gÃ¶rÃ¼len duruÅŸmaya, tutuklu sanÄ±klar Abdullah BaÄŸcÄ±, Ahmet ErdiÃ§, Ali Erkan KatrancÄ±, AydoÄŸan Ayvaz, Cihan Ã–zdemir, CÃ¼neyt Demir, DÃ¼ndar YÄ±ldÄ±z, Erkan KazÄ±cÄ±lar, ErtuÄŸrul Aslan, Fatih Kaya, Habib GÃ¼rkan BaÅŸova, Hakan DikiciaÅŸÄ±k, Hasan Sincar, Hilmi KendircioÄŸlu, Ä°brahim Ã‡iftÃ§i, Ä°brahim DÃ¼ger, Ä°sa YaÅŸar ve Ä°smail Demir ile taraflarÄ±n avukatlarÄ± katÄ±ldÄ±.
Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± TerÃ¶r ve Ã–rgÃ¼tlÃ¼ SuÃ§lar BÃ¼rosu savcÄ±larÄ±ndan GÃ¶kalp KÃ¶kÃ§Ã¼ ve ErgÃ¼n GÃ¼Ã§lÃ¼ tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan iddianamede, darbe giriÅŸimi sonrasÄ±nda terÃ¶r Ã¶rguÌˆtuÌˆnuÌˆn SilahlÄ± Kuvvetler ve diÄŸer devlet kurumlarÄ±ndaki mensuplarÄ±nÄ±n deÅŸifresine yÃ¶nelik soruÅŸturmalarÄ±n uÌˆlke genelinde yaygÄ±nlaÅŸtÄ±ÄŸÄ±, Ã¶rguÌˆtle iltisaklarÄ± tespit edilen kiÅŸilerin ihraÃ§ edildiÄŸinin anlaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ancak Ã¶zellikle SilahlÄ± Kuvvetler aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã¶rguÌˆte mensup bir kÄ±sÄ±m asker ÅŸahÄ±slarÄ±n darbe giriÅŸimine iÅŸtirak etmediÄŸinin tespit edildiÄŸi vurgulandÄ±.
Ä°ddianamede, Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Deniz Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 07 KasÄ±m 2016 tarihli yazÄ±sÄ± ile FETÃ–/PDY SilahlÄ± TerÃ¶r Ã–rguÌˆtuÌˆ mensuplarÄ±nca muÌˆnhasÄ±ran kullanÄ±lan kriptografik haberleÅŸme programlarÄ±ndan "ByLock And Chat" isimli programÄ± kullandÄ±klarÄ± tespit edilen ÅŸahÄ±slar hakkÄ±nda soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hatÄ±rlatÄ±ldÄ±.
SÃ¶z konusu Deniz Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndan gÃ¶revli 18 ÅŸÃ¼phelinin ByLock kullanÄ±cÄ±sÄ± olduÄŸu, bu ÅŸÃ¼phelilerden 3'nÃ¼n eÅŸinin de Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturmada ÅŸÃ¼pheli olarak yer aldÄ±ÄŸÄ± ifade edilerek, ÅŸÃ¼phelilerin ''silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak'' suÃ§undan 7,5 yÄ±ldan 15'er yÄ±la kadar hapis cezasÄ± ile cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± talep edildi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "TÃ¼rkiye itilecek, kakÄ±lacak, onuru ile oynanacak, bakanlarÄ± kapÄ±lardan kovulacak, vatandaÅŸlarÄ± yerlerde sÃ¼rÃ¼klenecek bir Ã¼lke deÄŸildir" dedi
AK Parti Erzurum Milletvekili IlÄ±calÄ±, "Ã–zel Motorlu TaÅŸÄ±t SÃ¼rÃ¼cÃ¼leri Kursu YÃ¶netmeliÄŸinde yapÄ±lan deÄŸiÅŸiklikle artÄ±k herkes istediÄŸi yerde sÃ¼rÃ¼cÃ¼ kursu aÃ§amayacak, nÃ¼fus ile orantÄ±lÄ± sayÄ±da kurs aÃ§Ä±lmasÄ±na izin verilecek." dedi
ABD'nin bazÄ± uÃ§uÅŸlardaki elektronik cihaz yasaÄŸÄ± iÃ§in kararÄ±n son derece anlamsÄ±z olduÄŸunun altÄ±nÄ± Ã§izen KurtulmuÅŸ, "Sadece belli baskÄ±lar oluÅŸturmaktan Ã¶te bir anlamÄ± olmaz" dedi
Adanaâ€™da, Nevruz Ã¶ncesi PKKâ€™ya yÃ¶nelik operasyonda 68 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
DiyarbakÄ±r'da dÃ¼zenlenen izinsiz gÃ¶sterilerde Yasin BÃ¶rÃ¼, Ahmet Dakak, Riyat GÃ¼neÅŸ ve Hasan GÃ¶kguz'un Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesiyle ilgili 41 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n duruÅŸmasÄ±, bazÄ± sanÄ±k avukatlarÄ±nÄ±n mazeret bildirerek katÄ±lmamasÄ± nedeniyle ertelendi
PKK'lÄ±larÄ±n geÃ§en yÄ±l yaÅŸamÄ± da hiÃ§e sayan saldÄ±rÄ±larÄ± sonucu zarar gÃ¶ren DiyarbakÄ±r'Ä±n tarihi Sur ilÃ§esi, adeta yeniden inÅŸa ediliyor
FETÃ–/PDY'nin ÅŸifreli haberleÅŸme programÄ± "ByLock"u kullandÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla Deniz Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±nda gÃ¶revli tutuklu 19 askerin, "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yeliÄŸi" suÃ§undan yargÄ±lanmasÄ±na baÅŸlandÄ±
TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleriyle eylem birliÄŸi yaptÄ±ÄŸÄ±, bu Ã¶rgÃ¼tlere yardÄ±m ettiÄŸi ve bunlarÄ±n propagandasÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± belirlenen sÃ¶zleÅŸmeli personelin sÃ¶zleÅŸmesi feshedilecek
Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ, olaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal (OHAL) kapsamÄ±nda maÄŸduriyetlerin incelenmesine yÃ¶nelik komisyonun kurulma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n bu hafta tamamlanabileceÄŸini bildirdi
Kuveyt Arap KalkÄ±nma Fonu ile imzalanan hibe protokolÃ¼ ile ÅžanlÄ±urfa'ya 5 milyon dolar hibe yaptÄ±
Hatay'Ä±n ReyhanlÄ± ilÃ§esi Suriye sÄ±nÄ±rÄ±nda karÅŸÄ± taraftan aÃ§Ä±lan ateÅŸ sonucu BÃ¼kÃ¼lmez Karakolu'nda mÄ±ntÄ±kasÄ±nda gÃ¶revli bir TÃ¼rk askeri ÅŸehit oldu
Ã‡anakkale'nin AyvacÄ±k ilÃ§esinde, yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla Yunanistan'Ä±n Midilli AdasÄ±'na gitmeye Ã§alÄ±ÅŸan 46 yabancÄ± uyruklu yakalandÄ±.
FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n ÅŸifreli haberleÅŸme programÄ± "ByLock"u kullandÄ±klarÄ± gerekÃ§esiyle 63â€™Ã¼ tutuklu 86 sanÄ±k hakkÄ±nda 15'er yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istemiyle aÃ§Ä±lan davanÄ±n Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ duruÅŸmasÄ± baÅŸladÄ±.
Aksaray merkezli 7 ilde FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik operasyonda, daha Ã¶nce meslekten ihraÃ§ edilen ve ByLock kullandÄ±ÄŸÄ± iddia edilen 12 Ã¶ÄŸretmen yakalandÄ±
ErdoÄŸan tarafÄ±ndan onaylanan 24 kanun Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±.
ElazÄ±ÄŸ'da 15 bÃ¶lge, geÃ§ici askeri gÃ¼venlik bÃ¶lgesi ilan edildi